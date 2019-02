La muñeca Barbie: de juguete a objeto de colección

Del ratón Mickey a Lillifee: las estrellas de la industria del juguete

La gatita encantadora: Hello Kitty

Esta encantadora gatita de peluche, procedente de Japón, fascina a las niñas pequeñas. Pero también tiene fans mayorcitos. En más de 60 países se ofrece una paleta de unos 50.000 productos Hello Kity, incluyendo prendas de vestir, ropa de cama y hasta autos. "Hello Kitty", la gata sin boca, existe desde hace 40 años. Su éxito no declina y en Japón hay incluso parques temáticos dedicados a ella.