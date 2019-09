La Justicia rechaza demanda contra la suspensión del Parlamento británico

Un tribunal de Londres desestimó este viernes la demanda presentada por la empresaria Gina Miller contra la suspensión excepcional de las sesiones parlamentarias dictada por el primer ministro, Boris Johnson.

Los jueces autorizaron sin embargo que los demandantes recurran al Tribunal Supremo, la máxima instancia judicial del Reino Unido, que analizará el caso el próximo 17 de septiembre.

Junto con el ex primer ministro conservador John Major, Miller alega que es inconstitucional la inusual suspensión del Parlamento entre el 10 de septiembre y el 14 de octubre, dos semanas antes de la fecha del "brexit". La medida había sido decretada por Johnson, en su intento de ejecutar el "brexit" sin oposición en la fecha prevista del 31 de octubre.

"Mi equipo legal y yo no abandonaremos la lucha por la democracia", afirmó Miller, quien en 2017 ya había ganado una importante batalla judicial sobre el "brexit" contra el gobierno de Theresa May. "Abandonar ahora sería faltar a nuestro deber", agregó, afirmando luchar "por todo el mundo y las futuras generaciones".



Un juez escocés ya había denegado el miércoles un caso similar por considerar que la decisión de Johnson se inscribe en el "dominio de la política y no puede evaluarse con criterios legales sino solamente políticos".

Una tercera demanda contra la suspensión parlamentaria, presentada en Irlanda del Norte, debe aún ser decidida.

er (efe, afp)

