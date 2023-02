La campaña de China en el Ártico

¿Qué busca China en la región?

En 2013, el "Yong Sheng" hace historia: es el primer carguero chino que llega a Europa a través del Ártico. Esta prometedora ruta, que Pekín pronto denominará la "Ruta de la Seda Polar", convierte al "Yong Sheng" en un símbolo de las ambiciones chinas en el extremo norte.

China está ampliando poco a poco su esfera de influencia en el Ártico, una región de gran importancia geopolítica, y se ha convertido en un nuevo actor económico en el extremo norte: en la península de Yamal, el país asiático está invirtiendo en los yacimientos de gas del Ártico ruso. China inició en enero de 2018 el proyecto "Ruta de la Seda Polar" y, con la mira puesta en los territorios árticos, ha estrechado sus vínculos comerciales con los países nórdicos, especialmente con Islandia y Noruega. Además, el país asiático mantiene una estación de investigación en el archipiélago de Svalbard y se define a sí mismo como país "cercano al Ártico", a pesar de no formar parte de los Estados litorales árticos. De todo ello China aspira a obtener nuevos derechos.

El Ártico queda muy lejos de Pekín. Sin embargo, Xi Jinping ha comprendido la importancia de esta región. Bajo su gobierno, China y el Polo Norte se han acercado. La necesidad de recursos del gigante asiático impulsa al presidente chino a negociar con las grandes potencias del Ártico, que lo miran con recelo. ¿Qué busca China en el extremo norte? La nueva geopolítica del Ártico no sólo se desarrolla en las capitales del mundo y en los medios de comunicación, sino también sobre el terreno: emisarios, empresarios y mediadores viajan a la región estratégica, y no sólo chinos, sino también noruegos, islandeses, suecos y estadounidenses.

China busca nuevas rutas comerciales. Después de "Chináfrica", ¿hablaremos también de "Chinártico"? Dicen que China tiene el tiempo de su parte. El gigante asiático sueña abiertamente con el estatus de superpotencia. Los estadounidenses están preocupados, los europeos dudan y los rusos se frotan las manos. ¿Cuáles son los verdaderos objetivos de China?



