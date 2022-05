La Amazonía, en la agenda de Europa

"El mundo no puede permitirse perder más bosques, tampoco puede permitírselo una economía brasileña saludable. Atajar la deforestación es posible con un plan y objetivos claros, también desbloqueando un modelo económico sustentable", afirma Virginijus Sinkevicius en un trino desde Brasil.

En una gira por América Latina, que lo lleva de Colombia a Brasil, y luego a Argentina y Uruguay, elcomisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca tiene el combate a la deforestación y la protección de la biodiversidad y la Amazonía como lema.

Desde la colombiana Leticia, el político lituano llegó a Manaos, el corazón de la selva amazónica del Brasil, un país que lideró en 2021, según un informe del World Research Institute (WRI), la deforestación: de los 3,75 millones de hectáreas de bosques primarios perdidas en todo el mundo ese año, el 40%, un total de 1,5 millones de hectáreas, le correspondió a Brasil.

Tareas en la agenda

En esta situación, desde Bruselas se busca una nueva certificación para el mercado europeo: un sello que avale que el producto en cuestión -maderero, animal o vegetal- no está involucrado en la destrucción del bosque primario.

Virginijus Sinkevicius, comisario europeo de Medio Ambiente, con pueblos amazónicos en Colombia

En su lista de tareas, la promoción de economías e inversiones circulares, verdes y biológicas; detener la deforestación; proteger la biodiversidad terrestre y marina; promover un paisaje sostenible y resiliente, y la reconversión de cadenas de valor alimentario y producción rural.

En ese contexto, el comisario Sinkevicius habló con Alexandra Moreira, secretaria general del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA), una organización que desde 1978 ha ido evolucionando y, entretanto, incluye las metas de la agenda 2030 de la ONU entre sus objetivos, ahora de desarrollo sostenible.

"Una de las prioridades de nuestro tratado es generar mejores condiciones de vida a los habitantes de la Amazonía. Partimos de la plena inclusión de los territorios a partir del uso racional de los recursos que alberga, partiendo del recurso hídrico, piedra angular de este tratado", dijo Moreira a DW.

No solo bosques y agua

La función de la OTCA, invitada a los anuales Development Days de la UE, es colaborar en "las agendas positivas” de los ocho países que comparten la Amazonía, entretanto algo que se percibe como patrimonio universal. ¿Lo ven así Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú, Surinam y Venezuela, que integran desde 1978 la OTCA?

El comisario europeo de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicious, en América Latina

"No somos una institución supranacional, cada país con su soberanía", explica Moreira. "Pero un tema pilar es la gestión de los bosques, sí. No obstante, es necesario entender que la Amazonía no es solo bosques, biodiversidad y agua, sino un conjunto de elementos que hacen este ecosistema. Incluyendo más de 40 millones de habitantes. Estamos hablando del 40% del territorio de América del Sur, esto significa planificación y gestión pública", dijo Moreira, subrayando que los países amazónicos vienen invirtiendo en acciones conjuntas desde la década de los setenta.

Como fuere, y después de las alarmas que se dispararon en los países de la UE después de los incendios en la Amazonía, Moreira comenta: "Ojalá y solo fuera el control de los incendios y la deforestación. Son territorios con mucha desigualdad. Hay que tener en centa el trabajo multidisciplinario y planificado aún a realizar".

En cualquier caso, con la vista puesta en la Conferencia de las Partes sobre Biodiversidad (COP15) que tendrá lugar a finales de año en China, el comisario europeo toca las puertas de América Latina en busca de aliados. Entre ellos, las poblaciones amazónicas. "La UE escucha, se hace eco y apoya sus demandas", declaró en Brasil Sinkevicius.

(mb/lgc)