López Obrador: los mexicanos serán responsables en el uso de la marihuana

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, dijo este jueves (26.11.2020) que confía en que la gente actuará "con responsabilidad" cuando se materialice la legalización del uso lúdico de la marihuana, aprobada ya en el Senado.

"Si se autoriza algo, se permite algo, pues que se actúe con responsabilidad. Y creo que eso va a suceder en esta legislación nueva sobre el uso de la marihuana", expresó el mandatario en su conferencia matutina desde el Palacio Nacional.

López Obrador, que con anterioridad se había mostrado contrario a legalizar el consumo lúdico de la marihuana si bien avalaba el uso medicinal, insistió en la necesidad de "tener confianza en las personas y buscar hacer el bien".

"Ahora con la pandemia quedó de manifiesto que es posible enfrentar situaciones difíciles, dolorosas, con la participación consciente de los ciudadanos, que podemos cuidarnos nosotros mismos", indicó.

El presidente habló sobre la marihuana después de presentar una nueva guía moral, por lo que aprovechó ambas cosas para enfatizar que en México se está llevando a cabo "un cambio de mentalidad".

"Hay más responsabilidad social, más conciencia, y esto (la legalización) es parte del propósito de seguir llevando a cabo una revolución de las conciencias en donde cada uno de nosotros sea responsable de nuestros actos. Que no se impongan las cosas, que nosotros aprendamos a autolimitarnos y que actúemos en libertad", expresó.

Guía ética para "fortalecer" los valores en México

Durante su conferencia matutina diaria, López Obrador de igual forma presentó una guía ética en cuya elaboración participaron iglesias, universidades y asociaciones civiles, y que fue redactada por el portavoz del presidente, Jesús Ramírez Cuevas; el escritor Pedro Miguel; el analista Enrique Galván y la filósofa Margarita Valdés, entre otros.

El documento, una promesa de Gobierno de López Obrador, contiene 20 principios sobre el respeto a la diferencia, la vida, la dignidad, la libertad, el amor, el sufrimiento y el placer, el pasado y el futuro, la gratitud, el perdón, la redención, la igualdad, la verdad, la fraternidad, la justicia, la autoridad, el trabajo, la riqueza, los acuerdos, la familia y la naturaleza.

La guía emite reflexiones como que "no se debe humillar a nadie", "el amor al prójimo es la esencia del humanismo", "el perdón libera a quien lo otorga", "no se debe enfrentar el mal con el mal" o "no hay mayor satisfacción que tener trabajo y disfrutarlo".

ee (efe, Clarín)