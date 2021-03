Kamala Harris, ante el gran reto migratorio de Centroamérica

Corrupción en los países de origen

Para Adriana Beltrán, directora del Programa de Seguridad Ciudadana de WOLA (Washington Office on Latin America), la clave está en enfrentar la corrupción en Centroamérica. "Para lograr resultados duraderos, es clave mejorar la gobernanza de los países y la corrupción debe ser el centro de la estrategia hacia la región. La corrupción permea casi todas las instituciones de gobierno y es el principal impedimento para lograr un crecimiento económico mantenido y mayor seguridad.

Décadas de tejemanejes y negligencias han impedido la creación de empleo y han desviado recursos que deberían haber estado destinados a importantes servicios básicos, como la salud pública y la educación. Debido a la corrupción, las familias no pueden confiar en que haya polícias honestos que las protejan, ni en sistemas de salud y escuelas que reúnan los estándares básicos de calidad, ni en políticos que actúen por el interés de los ciudadanos".

Control de fronteras y derechos humanos

Para Günther Maihold, director del Instituto alemán para Política Internacional y Seguridad, el mayor reto para Kamala Harris en su nuevo cometido será idear e implementar una política fronteriza que logre conciliar el interés de control de fronterascon una política migratoria que respete los derechos humanos. "Especial atención deberá prestar a los menores no acompañados, grupo tan maltratado en la administración anterior. Será necesario lograr un entendimiento con el Gobierno mexicano, que hasta la fecha no muestra señales de asumir el nivel de controles para sus conciudadanos que ha tenido en el pasado frente a la afluencia de personas desde Centroamérica. Es indispensable lograr políticas conjuntas a los dos lados de la frontera en términos económicos, sociales, migratorios, medioambientales y en materia de seguridad. Tal agenda integral fronteriza implica hacer partícipes a las autoridades municipales, subnacionales, sociales y políticas de los dos lados y facilitar una convergencia de intereses, lo cual obligará a la vicepresidenta a demostrar todas sus habilidades políticas y su capacidad para movilizar recursos y apoyos de parte de diferentes instancias políticas de EE.UU. y de México".

Demografía, coyotes y reforma migratoria

Jorge Durand, de laCátedra Jorge Durand de Estudios Migratorios de la Universidad de Guadalajara, México, considera que, por primera vez, Estados Unidos se plantea ir a la raíz del problema. Durand advierte que la cuestión migratoria tiene muchas ramificaciones y no se limita al desarrollo de la región y a los problemas de violencia, temas de los que siempre suele hablarse. En ese sentido, Durand señala tres aspectos que Kamala Harris debería tener en cuenta: "En primer lugar, está la cuestión demográfica. En países como Guatemala y Honduras todavía hay una tasa de natalidad muy elevada y una importante presión demográfica. Eso es algo que hay que enfrentar. En segundo lugar, EE. UU. no ha mostrado hasta ahora interés por combatir a los traficantes de personas. En tercer lugar, gran parte del problema son las soluciones que se han dado hasta ahora, es decir, las medidas tomadas han generado más migración. Al militarizar la frontera, incrementaron los costos y los riesgos de la migración, por lo que aquellos que lograron cruzarla, se quedaron en Estados Unidos. Antes había migración circular: los migrantes iban y venían porque no costaba mucho. Ahora, el 70 por ciento de los migrantes indocumentados lleva más de 15 años en EE.UU., nunca regresaron. Envían remesas a sus familiares, pero no pueden verlos, por lo que, en muchos casos, deciden pagar un coyote para traerlos. Si no hay una reforma migratoria, no se soluciona esto. Es decir, el problema no solo está en el sur, sino también en el norte".

Ver el video 03:15 Compartir Dilema migratorio entre México y EE. UU. Enviar Facebook Whatsapp Web EMail Meneame Facebook Messenger Web linkedin Enlace permanente https://p.dw.com/p/3r5GB México y Estados Unidos buscan posturas comunes en migración

Plan de estabilización económica

Manuel Orozco, director del Center for Migration and Economic Stabilization, con sede en Washington, dice que, a corto plazo, la prioridad de la administración debe ser un plan de estabilización económica de efecto rápido, con el fin de crear confianza en la economía local: "Es de vital importancia apuntalar el plan de estabilización con las remesas que entran a la región, con el fin de aumentar la tasa crediticia y, de esa forma, invertir en las zonas de alta migración. La necesidad de estabilización económica es urgente, ya que el deterioro económico en el 2020 supuso un retroceso de al menos cuatro años. La salida anual de una masa crítica de gente representa un costo para la región, ya que estas personas ven más incentivos en marcharse que en formar parte de la base productiva de sus países".

(ers)