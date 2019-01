Justicia italiana pide procesar a Salvini por secuestro en caso de migrantes

El propio Salvini informó del caso en las redes sociales, el mismo medio que utilizó en noviembre para celebrar que la Fiscalía de Catania había solicitado que se archivara la investigación en relación a este caso. A pesar de aquella petición, ahora tres magistrados del Tribunal de Catania ha pedido que se juzgue a Salvini por este delito, que prevé penas de entre 3 y 15 años de cárcel.

Sin embargo, Salvini, líder de la ultraderechista Liga, tiene una baza a su favor, y es que tendrá que ser el Senado italiano el que vote si se le procesa o no, y su formación y el Movimiento Cinco Estrellas (M5S), que gobiernan juntos Italia, tienen mayoría en el Parlamento. "Estoy seguro de cuál será el voto de la Liga, porque estamos defendiendo a los italianos. Veremos cómo vota el resto de partidos", sostuvo en la grabación en directo.

El también vicepresidente del Gobierno italiano leyó el acta del tribunal y explicó que los jueces "invitan a procesar al senador Salvini por el delito de secuestro de personas agravado", pues creen que, "abusando de sus poderes, privó de la libertad" a un centenar de inmigrantes que mantuvo dentro de una embarcación militar durante cinco días, sin poder pisar tierra.

Este barco se había hecho cargo el 16 de agosto de 177 inmigrantes en el Mediterráneo y permaneció cinco días en el mar, hasta que Italia le autorizó un puerto. Una vez atracado en Catania, Salvini solo permitió descender a los menores y los adultos siguieron a bordo durante otros cinco días. El ministro del Interior dijo que, según los magistrados, retuvo a estas personas "sin motivo justificado" y "en condiciones psicofísicas críticas".

¿Burla y se burla Salvini de la Justicia?

"Estoy preparado para ir a la cárcel porque he bloqueado y bloquearé las llegadas de inmigrantes (...). No cambio mi forma de pensar ni de actuar", insistió, en tono provocador, antes de decir que es "inocente" porque se limitó a "defender el país". Salvini además lanzó una campaña en redes sociales bajo la etiqueta "Salvininonmollare" (Salvini no te rindas) y durante la tarde arremetió contra los magistrados, calificando la petición de procesarle de "absurItalia migrantesda" o de "amenaza".

"Me declaro culpable de defender los confines de la Patria" o "Pueden condenarme a cadena perpetua" fueron algunas de las frases que repitió durante la tarde en sus redes sociales. La Asociación Nacional de Magistrados (ANM) lamentó que su tono y sus palabras a través de sus canales de comunicación "resultaban irrespetuosas hacia los colegas por su tono de burla utilizado y por su contenido".

"El riesgo de una deslegitimación de la magistratura, cuyo modo de operar va en respeto de las leyes del Estado, es alto y debe ser absolutamente evitado", apuntó la ANM en un comunicado difundido por los medios locales.

jov (efe, tpi)