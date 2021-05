Junta militar birmana ordena la disolución del partido de Suu Kyi

Thein Soe, director del ente gubernamental nombrado tras el golpe de Estado del 1 de febrero, acusó a la LND de "fraude electoral" durante los comicios del pasado noviembre y pidió a las autoridades que persigan por "traición" a sus líderes, informa Myanmar Now este viernes (21.05.2021).

El general Ming Aung Hlaing, jefe de la junta militar golpista en Birmania.

Thein Soe realizó estas declaraciones durante la reunión celebrada hoy en Naipyidó entre los miembros de la comisión con un puñado de partidos políticos, muchos vinculados a los intereses de los militares, para estudiar los posibles cambios en el sistema electoral, reveló uno de los asistentes al portal de noticias.

El diario oficialista The Global New LIght of Myanmar lleva semanas publicando a diario las supuestas pruebas presentadas por la Comisión Electoral sobre la manipulación de más de 10 millones de votos cometidos por la LND en las pasadas elecciones.

La líder de la Liga Nacional Democrática, Aun San Suu Kyi, vota en las elecciones de 2020 en Birmania.

Tras el sublevamiento, la junta militar, encabezada por el general Min Aung Hlaing, se comprometió a organizar unos nuevos comicios tras un año en el poder, aunque sin precisar una posible fecha.

Los militares mantienen desde la asonada bajo arresto domiciliario a Suu Kyi, contra quien penden seis cargos por delitos como violar la Ley de Secretos Oficiales, penado con hasta 15 años de cárcel.

Las acusaciones contra Suu Kyi, que pasó un total de 15 años bajo arresto domiciliario durante la anterior junta militar (1988-2011), han sido rechazadas con contundencia por sus letrados.

El Ejército birmano justifica el golpe de Estado por un supuesto fraude electoral en las citadas elecciones, en las que arrasó el partido de Suu Kyi, como ya hiciera en 2015, y que fueron considerados legítimos por los observadores internacionales.

CP (efe, rtr)

Crece la ira y la tristeza en Birmania Continúan las manifestaciones masivas A pesar de las brutales acciones del ejército, cientos de miles de personas en Birmania protestan cada fin de semana contra el golpe militar y por el regreso de la democracia, como lo hicieron aquí, en la ciudad de Mandalay. Los tres dedos levantados de quienes protestan es una señal que hacen con la mano como gesto de protesta y que viene de la serie de películas "Los juegos del hambre".

Crece la ira y la tristeza en Birmania La dura represión policial Las fuerzas de seguridad atacaron nuevamente a los manifestantes con gases lacrimógenos y balas de goma. Las imágenes en las redes sociales también muestran barricadas en llamas. El 1 de febrero, los militares dieron un golpe de estado contra el gobierno de Suu Kyi. La mujer, de 75 años, había ganado las elecciones parlamentarias de noviembre pasado por un claro margen.

Crece la ira y la tristeza en Birmania Sin escapatoria La policía persigue a un grupo de manifestantes por el pasillo de un edificio. A pesar de la presión internacional, los militares continúan utilizando la violencia para contener las protestas en todo el país. La enviada especial de la ONU para Birmania, Christine Schraner Burgener, pidió a los miembros del Consejo de Seguridad que escuchen los "llamados desesperados" del pueblo de Birmania.

Crece la ira y la tristeza en Birmania Barrera mortal de arena Los manifestantes están bloqueando las calles en numerosas ciudades, construyendo barricadas con ladrillos y sacos de arena. Una de estas operaciones terminó fatalmente para un activista: en Mandalay, un hombre recibió un disparo fatal en el cuello. El joven, de 26 años, había ayudado a levantar barricadas para detener a las fuerzas de seguridad.

Crece la ira y la tristeza en Birmania Resistencia de muchos Un soldado vigila a un hombre en las calles de Mandalay. La resistencia en Myanmar cuenta con el apoyo de actores muy diferentes: jóvenes manifestantes y la llamada "Generación Z", pero también del "Movimiento de Desobediencia Civil". Después del golpe, los médicos y enfermeras inicialmente se negaron a trabajar bajo el gobierno militar.

Crece la ira y la tristeza en Birmania Imágenes prohibidas Jóvenes manifestantes con escudos protectores hechos por ellos mismos y policías se enfrentan en las calles de las ciudades. Muchas personas en Myanmar apenas ven imágenes de este tipo o similares. La junta militar está tratando de detener la difusión de información sobre las protestas y su represión bloqueando Internet y censurando la red social Facebook.

Crece la ira y la tristeza en Birmania El poder de las faldas Los manifestantes están utilizando un medio muy inusual: las tradicionales faldas de mujer. Las llamadas "longyui" se cuelgan de cuerdas en las calles de la ciudad y tienen como objetivo evitar que las fuerzas de seguridad utilicen la violencia contra los manifestantes. Esto tiene que ver con la creencia popular de que las faldas de estas mujeres pueden debilitar la fuerza de los hombres.

Crece la ira y la tristeza en Birmania Superstición y barrera de género Algunos soldados se niegan a tocar una 'longyi' femenina (falda) por temor a que esto les arruine la suerte en el combate. "Cuando los residentes cuelgan su 'longyi', ellos (soldados y policías) no pueden salir a la calle, primero tienes que quitarlas del camino", explica Thinzar Shunlei Yi, un manifestante de Yangon.

Crece la ira y la tristeza en Birmania Crece el número de muertos Los familiares lloran en Yangon junto al lugar donde murió un familiar durante las protestas. Según las Naciones Unidas, al menos 55 personas han muerto desde el golpe militar a principios de febrero. Solo el miércoles (03.03.2021), 38 personas murieron en las manifestaciones. El número podría seguir aumentando, muchas personas resultaron heridas, algunas de gravedad.

Crece la ira y la tristeza en Birmania El dolor es grande, el enojo también También en este funeral en Rangún, los manifestantes levantan la mano en un gesto simbólico de batalla. Las personas a las que lloran fueron baleadas en una protesta, al igual que este joven que se puede ver en la imagen. "Lucharemos hasta el final. La revolución debe ganar": así terminan muchas entrevistas con manifestantes, como informa en Twitter el periodista Cape Diamond. Autor: Stephanie Höppner, Florian Görner