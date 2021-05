Las tropas birmanas retoman el control de una ciudad en manos de una milicia rebelde

Las fuerzas rebeldes opuestas a la junta militar de Birmania se han retirado de la ciudad de Mindat, al noroeste del país, tras tres días de intensos combates y ante el asedio del Ejército, que había atacado a la población civil con bombardeos aéreos y artillería pesada, informó este domingo (16.05.2021) la prensa local.

Según el periódico digital Myanmar Now, las fuerzas de la junta militar tomaron Mindat durante la tarde del sábado y forzaron la retirada del recién formado grupo de la Fuerza de la Defensa Chin, que prefirió parar los combates dentro de esta ciudad de 50.000 habitantes para evitar su destrucción.

"No nos retiramos por completo, algunos seguimos en la ciudad. Su estrategia es rodearnos. No responderemos a sus ofensivas dejando que la ciudad quede destruida", declaró a Myanmar Now un miembro del grupo rebelde. Al menos cinco civiles y cinco militares han muerto en los enfrentamientos en los últimos días, según las cifras confirmadas por la prensa local, aunque se teme que el número aumente de forma considerable a medida que la información se haga accesible.

La retirada de las fuerzas opuestas a la junta militar se produjo después de que las embajadas de Estados Unidos y el Reino Unido exigieran anoche el fin de la violencia militar contra civiles. "El uso de armas de guerra por los militares contra civiles, incluido el de esta semana en Mindat, es una demostración más de las profundidades a las que se hundirá el régimen para agarrarse al poder. Llamamos a los militares a cesar la violencia contra civiles", reclamó en Twitter la Secretaría de Estado estadounidense.

Por su parte, la Embajada del Reino Unido recordó que "los ataques a civiles son ilegales y no se pueden justificar" y llamó a enviar pruebas de las atrocidades cometidas por los uniformados a Naciones Unidas. El propio papa Francisco pidió hoy en el Vaticano, en una misa a la que asistió la comunidad birmana en Roma, paz y esperanza para el pueblo de Birmania.

Los combates en la zona se habían intensificado en los últimos días a pesar de que este jueves la junta militar, en el poder desde el golpe de Estado del pasado 1 de febrero, declaró la ley marcial en Mindat como respuesta a una serie de ataques de la Fuerza de la Defensa Chin.

