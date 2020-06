Juneteenth: el "Día de la Independencia Negra" toma fuerza en EE. UU.

El 4 de julio es el Día de la Independencia de Estados Unidos, la mayor celebración nacional en ese país. En ese día feriado, muchos se reúnen con sus familias y sus amigos para festejar con una barbacoa y disfrutar de los fuegos artificiales. Hasta en el pueblo más pequeño se celebra con entusiasmo la independencia de la colonia británica.

Pero ¿a quién estaba destinada esa independencia de los dueños coloniales, que el 4 de julio de 1776 firmaron la Declaración de Independencia? Frederick Douglass –quien fue esclavo y más tarde activista contra la esclavitud y escritor– lo puntualizó de la siguiente manera en un discurso de 1852: "Este 4 de julio es vuestro, no mío", dijo Douglass en una fiesta de conmemoración de la independencia, un 5 de julio, en el estado de Nueva York. Esa libertad no valía para los esclavos negros. Estos tuvieron que esperar hasta 1865, al menos en Texas. Allí, la esclavitud ya había terminado, al menos oficialmente, dos años antes, ya que el presidente Abraham Lincoln había declarado libres a todos los esclavos el 1 de enero de 1863. Pero en Texas casi no había soldados que pudieran implementar la nueva ley. Sin embargo, el 19 de junio de 1865, el Ejército de los Estados del Norte entró en Texas, anunciando el fin de la esclavitud, contra la resistencia de los que aún se creían dueños de sus esclavos. Desde entonces, los afroestadounidenses celebran el 19 de junio el Juneteenth, cuyo nombre es un juego de palabras entre june (junio) y nineteenth (diecinueve), recordando el día de la liberación. Muchos estadounidenses ni siquiera saben de qué se trata.

Frederick Douglass fue uno de los oradores y escritores estadounidenses más importantes de su tiempo.

Juneteenth, un "capítulo importante de la historia de EE. UU."

Saber qué significa el 19 de junio en EE. UU. depende del lugar del país donde se viva. "Hace 15 años que vivo en Maryland", dice a DW Melvin Edwards, portavoz del distrito escolar Anne Arundel, en las cercanías de Baltimore. "No hay mucha gente aquí que conozca Juneteenth; al menos no muchas personas blancas", explica. Los antepasados de Edwards eran esclavos en Texas, y él creció en Lone Star. "Juneteenth es en Texas un día festivo, es decir, que aquí hay mucha gente que no lo sabe", señala.

El hecho de que el Día de la Liberación de los últimos esclavos en EE. UU. no sea tan conocido como el Día de la Independencia, el 4 de julio, se debe a un motivo muy simple, aclara Edwards: "No se enseña en la escuela". Incluso en el mes de febrero, el "mes negro de la historia" estadounidense, en el cual los alumnos de todos los niveles aprenden sobre la historia afroestadounidense y sus tradiciones, Juneteenth casi no aparece en las materias.

La Proclamación de Emancipación de Lincoln marcó oficialmente el fin de la esclavitud

Los que no escuchan nada acerca de esa fecha conmemorativa en la escuela y crece en un entorno de mayoría blanca, tiene pocas referencias sobre el "Día de la Independencia Negra", como también se llama a Juneteenth. Sin embargo, para todos los alumnos es importante conocer el significado del 19 de junio de 1865, ya que es "un capítulo importante de la historia de Estados Unidos", subraya Melvin Edwards. "No quiero que ese día solo se limite a la comunidad afroestadounidense", explica. "Todos somos parte de EE. UU., y por eso, todos debemos conocer su historia".

Orgullo por las raíces

El Muse Nacional de Historia y Cultura Afroamericana (NMAAHC, por sus siglas en inglés), en Washington DC, recuerda en exposiciones que comprenden ocho pisos la historia de los afroestadounidenses. Aunque el museo está cerrado ahora por la pandemia de coronavirus, los interesados pueden ver en su página web presentaciones acerca de la historia de Juneteenth y participar en talleres online sobre investigaciones genealógicas y de antepasados.

Joanne Hyppolite es curadora en el NMAAHC y experta en Historia de la Cultura: "En Texas, Juneteenth ya se celebraba un año después de la liberación de los últimos esclavos", cuenta a DW. Quienes eran esclavos en los estados sureños se mudaron, luego del fin de la esclavitud, a ciudades más grandes en el norte y el oeste del país, y eso influyó mucho en los lugares donde se sabía más acerca de ese día festivo del 19 de junio.

Pero hasta que Juneteenth se estableció en las comunidades afroestadounidenses como día conmemorativo pasó casi un siglo. "Después de los movimientos antirracistas y del movimiento del Black Power, en los años 60 y 70, los afroestadounidenses empezaron a verse a sí mismos y a sus raíces con orgullo. Y Juneteenth era una buena oportunidad para eso", dice Hyppolite. Desde la década del 70, el 19 de junio es un día muy importante para las personas negras en EE. UU.

Hoy en día, Juneteenth se celebra con misas especiales y fiestas familiares, con amigos, e incluso con todo el vecindario. El color rojo tiene un papel preponderante, pero Melvin Edwards no sabe decir por qué. Muchos usan ropa de ese color, y se sirven bebidas de frutilla, además de la tradicional tarta Red Velvet Cake.

En el desfile de Juneteenth en junio de 2018, la comunidad negra en Pittsburgh conmemoraba a la afroamericana Antwon Rose, de 17 años, quien fue asesinada a tiros por un policía blanco.

Pero no solo las celebraciones, sino también las protestas contra el racismo y la violencia policial forman parte de Juneteenth. Melvin Foote es presidente de la organización política "Constituency for Africa", con sede en Washington D. C., que acerca temas referentes al continente africano a ciudadanos y políticos estadounidenses. Para Foote, Juneteenth es un día de reflexión sobre cuánto ha progresado el país desde la liberación de los esclavos, pero también acerca de todo lo que aún queda por hacer.

Este año, la muerte violenta de George Floyd a manos de policías, así como las protestas de #BlackLiveMatter, contra el racismo y la represión policial a lo largo y ancho del país, son un tema de debate. También la pandemia de coronavirus demostró cuán grandes son las desigualdades en el sistema de salud de EE. UU. Muy poco sensible se muestra Donald Trump al planear, el 19 de junio, el primer evento de campaña electoral luego de la cuarentena, sobre todo en Tulsa, el lugar donde tuvo lugar en 1921 una de las peores masacres de personas negras en la historia de EE. UU. Dado que el anuncio de Trump causó indignación, el presidente estadounidense aplazó un día el evento. "Eso hizo que Juneteenth atrajera la atención", indica Foote.

En su opinión, si bien es positivo que cada vez más personas sepan acerca del significado del 19 de junio en Estados Unidos, Juneteenth debe ser para la comunidad afroestadounidense un día de reflexión sobre sí misma. "No se trata tanto de lo que piensen las personas blancas, sino de lo que pensamos nosotros", dijo Melvin Foote a DW. "Lo que pensamos sobre nosotros mismo, sobre nuestros hijos, sobre nuestra comunidad. Este Juneteenth se tratará de que nos levantemos", concluyó.

(cp/few)

Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |