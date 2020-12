Julieta Zarankin: "El cine argentino tiene buena reputación en Alemania"

La séptima edición de Invasión, el festival de cine argentino de Alemania, será por primera vez completamente virtual. El programa contará con seis películas de ediciones anteriores totalmente gratis, entre las que se incluyen producciones de directores con paso por Berlín como Benjamín Naishtat. Dos películas más se suman al programa como "Planta permanente" y "Las mil y una", estrenada en la Berlinale este año, que serán las únicas pagas.

Invasión, el festival que recibe su nombre por la película de Hugo Santiago con guión de los escritores Jorge Luis Borges y Adolfo Bioy Casares, cuenta con apoyo económico de la ciudad de Berlín por la "Hermandad con Buenos Aires", que existe desde el año 1994. A raíz de este intercambio, la capital alemana concede un apoyo económico a la organizadora del festival, Julieta Zarankin, para la realización del mismo.

"Estoy eternamente agradecida a la ciudad de Berlín porque me da la posibilidad de hacer Invasión, como así también pagar el derecho de proyección de las películas. No haría un festival si no pudiera pagarles a los cineastas, porque es su trabajo", comenta Zarankin en diálogo con DW.

Para la ciudad de Berlín, Invasión es un evento importante. "El reto es apoyar películas de producción independiente y hacerlas accesibles a los ciudadanos de Berlín. El balance de visitantes en 2019 arroja que asistieron más de mil personas, confirmando que hay un interés por las películas contemporáneas de Argentina", comentan fuentes allegadas de la alcaldía de Berlín en diálogo con DW.

"Para Berlín y la alcaldía es especialmente importante apoyar al festival a pesar de que por la pandemia se podrá celebrar únicamente de forma virtual. El esfuerzo de la alcaldía es conservar y promover la amplitud de estas actividades y, a pesar de los limitados recursos financieros, asegurar un intercambio continuo fuera de los aniversarios". Así lo indican desde la alcaldía quienes prestan financiamiento a Invasión desde el 2014, cuando se cumplían 20 años del hermanamiento entre Berlín y Buenos Aires.

Cada año, más alemanes asistían al festival en el Wolf Kino, del barrio de Neukölln, demostrando un creciente interés por los locales en el cine latinoamericano. "El cine argentino tiene buena reputación", comenta Zarankin.

Gran cantidad de público asistió al festival en el Wolf Kino, en 2019.

Festivales online en tiempos de pandemia

Del puñado de eventos culturales latinoamericanos que pudieron realizarse en este 2020, en la mayoría hubo de optar por la modalidad virtual. Desde el 90 aniversario del Instituto Iberoamericano hasta el tradicional festival de poesía Latinale, llegaron mayormente a la audiencia por internet.

"Dudé mucho si hacer el festival online o no", dice Julieta Zarankin. Antes de que se hicieran efectivas las nuevas regulaciones en noviembre de este año existía la posibilidad de que las películas se proyectaran en salas con un máximo de 16 personas, mucho menos de la mitad de capacidad que poseen.

Pero para la organizadora del festival Invasión algo no cerraba, "tenía miedo de que cerraran los cines, que fue lo que terminó pasando". Esta intuición fue la que le permitió a Zarankin comenzar a organizar el festival de manera online desde mucho antes, sin tener que adaptarse sobre la marcha, como les sucedió a otros festivales.

Por primera vez, el festival de cine argentino podrá llegar de igual forma a todas partes en Alemania. "Extraño mucho ir al cine, pero es una gran ventaja que las películas sean online. Esto ha abaratado los costos y gracias a ello podemos ofrecer seis de ocho películas de manera gratuita", agrega la organizadora.

La directora de Invasión, Julieta Zarankin, creó el festival en 2014 y ya lleva siete ediciones seguidas.

Cine itinerante entre Buenos Aires y Berlín

Invasión es también itinerante pasando cada año por distintas locaciones como Wiesbaden, Múnich y Fráncfort entre otras ciudades. Además, Invasión se celebra en la capital argentina, proyectando películas alemanas. En el año 2016 organizaron la primera retrospectiva de Angela Schanelec y en 2019, presentaron "3 Cineastas Berlineses: Heise, Schanelec, Hartmann”, en colaboración con el Instituto Goethe.

