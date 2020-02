Julian Assange: las ideas de sus abogados para liberarlo

Este lunes (24.02.2020) se dará inicio al juicio en contra de Julian Assange, en el tribunal del distrito de Woolwich (Londres). Antes de que comience el procedimiento de extradición, la defensa de Assange, conformada por un grupo internacional de abogados, insistió una vez más en la particularidad de este caso.

"Los 175 años de prisión con los que la justicia estadounidense lo amenaza (a Assange) es un castigo indigno e intolerable", afirmó el abogado defensor francés Eric Dupont-Moretti. El procesamiento de Assange sería, desde todo punto de vista legal, un juicio político, sostiene.

¿Asilo político en Francia?

Entre 2007 y 2010, Assange vivió en Francia junto a su exmujer y su hijo. Y hasta ahora, WikiLeaks sigue registrado en Francia. Por eso, el abogado defensor está tratando de construir un caso para probar que el australiano tiene un nexo con ese país. Además, la Constitución francesa contiene un párrafo en el que se ofrece la posibilidad de conceder asilo a los perseguidos políticos. "Creemos que la situación es tan seria que deberíamos discutirla con el presidente (Emmanuel) Macron", agregó Dupont-Moretti.

Los expresidentes franceses fueron a veces muy generosos en su interpretación de esta regla. No obstante, es una decisión política y la pregunta es si Macron tiene realmente interés en iniciar un conflicto abierto con el presidente de EE.UU., Donald Trump, lo que es improbable. Sin embargo, la medida de los abogados defensores parece mostrar cierto grado de desesperación y también dudas sobre las posibilidades que tienen de ganar el juicio por los medios legales convencionales.

El abogado francés hizo una lista de todas las violaciones de derechos que ha sufrido Assange, y pidió liberarlo inmediatamente y rechazar el procedimiento de extradición en su contra. Los años de aislamiento en la embajada de Ecuador en Londres y los meses posteriores de reclusión en la prisión de Belmarsh, habrían afectado gravemente al estado mental y físico de Assange.

Recientemente, el suizo Nils Melzer, Relator Especial sobre la Tortura para las Naciones Unidas, había advertido que los síntomas que mostró Assange suelen ocurrir en las víctimas de tortura. A eso se le sumaron 175 médicos de la revista especializada Lancet, quienes pidieron la liberación del australiano porque su estado de salud no es el adecuado para estar en prisión. "Tiene problemas para expresarse. No puede defenderse y no puede analizar los documentos", añadió Dupont-Moretti.

Eric Dupond-Moretti, abogado francés defensor de Assange: "Es un castigo intolerable"

Trump le habría ofrecido a Assange un indulto

Baltasar Garzón es uno de los abogados de Assange más destacados. El exjuez español es conocido por tratar de enjuiciar al dictador chileno Augusto Pinochet, en virtud del derecho internacional. Garzón lleva varios años vinculado al fundador de WikiLeaks y declaró nunca haber visto un caso así en su carrera, "en cuanto a la cantidad de violaciones de los derechos de un acusado".

Donald Trump le habría ofrecido un indulto a Assange, siempre y cuando el australiano negara la participación de hackers rusos en la filtración de correos electrónicos privados de la excandidata presidencial estadounidense Hillary Clinton. La Casa Blanca rechazó esta información. De todos modos, Garzón aseguró que el próximo martes (25.02.2020) la abogada defensora, Jennifer Robinson, presentará pruebas de ello en el tribunal local, en Londres.

El padre lucha incansablemente

"No puedo entender por qué sigue en prisión. Faltar a la libertad condicional es solamente un delito menor, es incomprensible. No hay absolutamente ninguna razón para que Julian no pueda ser excarcelado", dijo John Shipton, padre de Julian Assange. Él recorre Europa incansablemente y no ha faltado a ninguna cita pública en las últimas semanas para llamar la atención sobre el caso de su hijo.

"Si se sigue la dirección que se ha tomado en los últimos diez años, será una farsa de juicio", señaló a DW Shipton. Los abogados de Assange están tan confiados y firmes en su posición, que Shipton espera que el tribunal de Londres vea su error. "Lo que temo es que Julian sea llevado a Estados Unidos", agregó.

John Shipton, padre de Julian Assange: "Será una farsa de juicio"

"Me sigo preguntando por qué no puede ser liberado. La Reina, que tiene derecho de indulto, le había dado la tarea a sus funcionarios, quienes respondieron que el caso era un asunto político. Pero si se trata de un caso político, también se deduce que, según la ley británica, Julian no puede ser extraditado", afirmó el padre de Assange, quien ya ha intentado por todos los medios sacar a su hijo de la cárcel.

Por ahora no se sabe si las autoridades británicas le darán un indulto a Assange, más aún porque el proceso se prolongará. La próxima semana se desarrollará la primera etapa, en la que se intercambiarán los argumentos del fiscal y de los abogados defensores. Entonces, el juicio se suspenderá hasta mayo para dar más tiempo a la defensa, ya que los abogados han tenido pocas oportunidades de reunirse con su cliente. Si se decide extraditarlo en primera instancia, se espera que los abogados de Assange apelen y acudan al Tribunal Supremo. (ju/dz)

Julian Assange: una vida en contravía Assange, detenido en Londres El fundador de WikiLeaks fue detenido por la policía británica, después de que el Gobierno de Ecuador pusiera fin al asilo que le había concedido en 2012, año desde el que permanecía recluido en la embajada ecuatoriana en Londres. Estados Unidos acusa a Assange de "conspiración para infiltrase" en un ordenador del Gobierno con "información clasificada". Un recuento de su azarosa historia.

Julian Assange: una vida en contravía Un australiano itinerante Julian (Paul) Assange nació en Townsville, Queensland el 3 de julio de 1971. Sus padres tenían una compañía teatral itinerante, por lo que asistió a 37 escuelas y 6 universidades en Australia. Ha sido programador, ciberactivista, periodista se hizo famoso por ser cofundador, editor y portavoz de WikiLeaks. Nunca terminó sus estudios de física y matemáticas.

Julian Assange: una vida en contravía Un "programador" de secretos Assange cooperó en la escritura del libro “Underground” (1977), de Suelette Dreyfus, como hacker de “Subversivos Internacionales”, por lo que en 1991 la Policía allanó su casa de Melbourne. Assange habría accedido a varias computadoras "para detectar errores de seguridad". Se declaró culpable de 24 delitos informáticos y fue liberado tras pagar multa de 2.100 dólares australianos.

Julian Assange: una vida en contravía Un hacker "de película" Assange vivió luego como programador y promotor de software libre, convirtiéndose en experto y creador de lenguajes y programas cifrados. Entre estos, uno para proteger la identidad y los datos de activistas de derechos humanos. Assange alcanzó rápida fama como hacker, tanto que su vida fue filmada en 2013. Aquí una imagen de "El quinto poder", un drama protagonizado por estrellas del cine alemán.

Julian Assange: una vida en contravía Un político frustrado El 12 de diciembre de 2012 Assange anunció a través de Twitter la fundación del Partido WikiLeaks y su candidatura al Senado de Australia. No logró los votos suficientes.

Julian Assange: una vida en contravía 2006: la fundación de Wikileaks WikiLeaks (del inglés leak, “fuga”, “goteo”, “filtración [de información]”) es una ONG sin ánimo de lucro, que publica informes anónimos y documentos filtrados con contenido sensible en materia de interés público, preservando el anonimato de sus fuentes. Su base de datos ha crecido a 1,2 millones de documentos. Julian Assange fue su principal fundador y está gestionado por The Sunshine Press.

Julian Assange: una vida en contravía Un delator de secretos La organización se ofrece a recibir filtraciones que desvelen comportamientos no éticos ni ortodoxos de gobiernos y regímenes totalitarios, pero también en asuntos relacionados con religiones y empresas de todo el mundo. Las acciones más destacadas de WikiLeaks se han centrado en la actividad exterior de Estados Unidos, especialmente en relación con las guerras de Irak y de Afganistán.

Julian Assange: una vida en contravía Assange, ¿un depredador sexual? En agosto de 2010 la fiscal general de Suecia, Marianne Ny, emite orden de arresto contra Assange, sindicado de abusos sexuales y violación durante una visita a Estocolmo. Assange habla de una campaña difamatoria. El 19 de mayo de 2017, la fiscalía sueca anuncia que opta por ponerle fin al caso, salvo que Assange vuelva a Suecia antes de que el delito prescriba en agosto de 2020.

Julian Assange: una vida en contravía 2010: Assange y el "Diario de la Guerra" En octubre, Wikileaks publica 400.000 documentos secretos en el "Diario de la Guerra de Irak". En diciembre, Assange se entrega a la Policía británica, paga fianza, es controlado por pulsera electrónica y entra en proceso de extradición por la orden de arresto emitida por Suecia.

Julian Assange: una vida en contravía Un "perseguido" en Londres Después de fracasar su apelación, el 19 de junio de 2012, Assange se refugia en la Embajada ecuatoriana en Londres, donde pide asilo político. Las autoridades británicas amenazan con arrestarlo si abandona la sede diplomática. Ecuador accede a estudiar la petición de asilo, que finalmente le otorga en agosto de ese año. EE.UU. estaría detrás de la "persecución".

Julian Assange: una vida en contravía Un hombre atrapado El 16 de agosto del 2012, el otrora ministro de Exteriores de Ecuador, Ricardo Patiño, anunció la concesión de asilo diplomático al fundador de Wikileaks, Julian Assange. Por lo que se esperaba que el Gobierno Británico concediera el salvo conducto para que Julian Assange puediera viajar a Ecuador. Hasta el 6 de febrero de 2018 aún permanecía atrapado en Londres

Julian Assange: una vida en contravía Un amigo de los gatos con cargo diplomático El acompañante felino de Julian Assange es probablemente el gato mejor vestido del Reino Unido. Su función: acompañar y sugerir "normalidad". Menos amigable se muestra la administración de Donald Trump, que amenaza con "mano dura contra filtraciones de información confidencial", como declaró recientemente Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, cuando se le preguntó por Assange.

Julian Assange: una vida en contravía Un "ecuatoriano" perdido en el limbo diplomático El Gobierno ecuatoriano confirmó el 11 de enero de 2018 que concedió la naturalización a Julian Assange y aseguró que mantiene en la búsqueda de vías para solucionar la situación del ahora australo-ecuatoriano, una vez que el Reino Unido ha declinado acreditarlo como agente diplomático en la legación del país andino en Londres.

Julian Assange: una vida en contravía Una "piedra en el zapato” El presidente de Ecuador, Lenín Moreno, dijo que la permanencia de Assange en la Embajada ecuatoriana de Londres es “una piedra en el zapato que heredamos”. Y propuso una “mediación", a la vez que expresó su desacuerdo con la decisión de haberle concedido a Assange estatus diplomático. Lenín Moreno indicó que Ecuador aboga por “la protección de la vida y el derecho a rehabilitarse”.

Julian Assange: una vida en contravía ¿Un rehén político? La Justicia británica tiene orden de detención contra Assange "por infringir sus condiciones de libertad bajo fianza", según fallo del 6 de febrero de 2018. Los jueces rechazaron el argumento de sus abogados, que alegaban que la orden "no tenía sentido", tras la retirada en mayo de 2017 de la petición de extradición por presuntos abusos sexuales en Suecia. Assange lleva cinco años de encierro.

Julian Assange: una vida en contravía Rumores de expulsión En diversas oportunidades se rumoreó que el Gobierno ecuatoriano expulsaría a Assange de su sede diplomática en Londres. El propio portal WikiLeaks, anunció en su cuenta de Twitter una inminente expulsión el 5 de abril de 2019, lo cual fue desmentido por las autoridades de Quito.

Julian Assange: una vida en contravía El fin del asilo Ecuador le retiró el asilo "por violar reiteradamente convenciones internacionales y protocolo de convivencia". La policía británica detuvo a Assange, "conforme al acuerdo de extradición entre EE.UU. y Reino Unido, debido a su implicación en una acusación federal por conspiración para infiltrarse en ordenadores al acordar sortear la clave de un ordenador del Gobierno con información clasificada". Autor: José Ospina-Valencia, Emilia Rojas Sasse



Deutsche Welle es la emisora internacional de Alemania y produce periodismo independiente en 30 idiomas. Síganos en Facebook | Twitter | YouTube |