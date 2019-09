Juego de Tronos se despide de los Emmys con 12 galardones, incluido el de Mejor Serie Dramática

La laureada serie televisiva 'Juego de Tronos' se llevó este domingo (22.09.2019) el Emmy a Mejor Serie Dramática, con el que se despide de la televisión tras ocho temporadas. La fantasía épica, que empató su récord de 12 estatuillas en una misma edición, superó a 'Better Call Saul', 'Bodyguard', 'Killing Eve', 'Ozark', 'Pose', 'Succession' y 'This Is Us'. Los 10 integrantes nominados del elenco de esta fantasía épica y sangrienta sobre las familias de Poniente luchando por el Trono de Hierro fueron recibidos por el Microsoft Theater de Los Ángeles con una ovación, escenificando la despedida de la serie.

El premio a Mejor Comedia se lo llevó 'Fleabag' y el de Mejor Miniserie fue para 'Chernobyl'. Fue la primera edición sin anfitrión en 16 años, algo ya ensayado en dos ocasiones durante las 71 ediciones de la gala. Aquí se puede ver ellistado de los ganadores de los Premios Emmy 2019.

Jharrel Jerome recibió el premio por 'When They See Us' tras su primera nominación al Emmy.

El intérprete estadounidense de ascendencia latina Jharrel Jerome se llevó el Emmy al mejor actor de una película o serie televisiva por su papel en "When They See Us". Se impuso al puertorriqueño Benicio del Toro ("Escape at Dannemora") y a los también nominados Mahershala Ali ("True Detective"), Hugh Grant ("A Very English Scandal"), Jared Harris ("Chernobyl") y Sam Rockwell ("Fosse/Verdon").

Billy Porter se convirtió en el primer hombre negro abiertamente gay en ganar un Emmy como actor principal en una serie dramática al llevarse el galardón por "Pose". Porter se impuso a Jason Bateman ("Ozark"), Sterling K. Brown ("This Is Us"), Kit Harington ("Game of Thrones"), Bob Odenkirk ("Better Call Saul") y Milo Ventimiglia ("This is Us"). Por su parte, Jodie Comer, de "Killing Eve" se impuso en la categoría femenina, apartando a grandes favoritas como Robin Wright ("House of Cards”), Emilia Clarke ("Game of Thrones”) y Viola Davis ("How to Get Away With Murder”, además de Mandy Moore ("This is Us”), Laura Linney ("Ozark”), Sandra Oh ("Killing Eve”). "No esperaba estar en el escenario esta noche, con compañeras tan excelentes", dijo Comer sobre el escenario del Teatro Microsoft.

"Somos los actores y actrices quienes debemos cambiar la forma de pensar de la sociedad", dijo Porter en referencia a lo inclusiva y abierta que ha resultado su serie "Pose", que narra la vida y la subcultura LGTBIQ+ de los años 1980 y 1990 en Nueva York, que cuenta con varias intérpretes transexuales en su reparto que desfilaron por la alfombra morada de los Emmy reividicando más visibilidad.

