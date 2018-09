"Game of Thrones" se alza con el Emmy a la mejor serie de drama

"Game of thrones" de HBO ganó hoy (17.09.2018) el premio a mejor serie de drama en la entrega número 70 de los Emmy, que destacan lo mejor de la televisión. En la categoría drama, la serie de HBO se enfrentó a "The Americans", "The Crown", "Stranger Things", "This is Us", "Westworld" y "The Handmaid's Tale".

En su regreso a las pantallas, luego de estar ausente en 2017, la historia basada en los libros del escritor George R.R. Martin se llevó el galardón más importante de la noche. Además, Peter Dinklage se llevó el premio a mejor actor de reparto, el tercero que ha ganado desde que interpreta en la serie a Tyron Lannister.

"El 'show' no existiría sin la locura mágica de George R. R. Martin", concedió David Benioff, uno de los creadores de la serie junto a D.B. Weiss, quien indicó que la serie "es tan buena como la gente que la lleva a cabo". "Tenemos al mejor reparto y al mejor equipo posible", sostuvo Weiss, quien mencionó en su discurso a España como uno de los lugares donde se ha terminado de rodar el formato estrella de HBO.

Mejor actriz y actor

Claire Foy, la reina Isabel II de "The Crown", dio la sorpresa como mejor actriz al destronar a Elisabeth Moss de "The Handmaid's Tale", serie que fue una de las derrotadas de la velada. Por su parte, Matthew Ryhs otorgó la mejor despedida posible a la serie de espías "The Americans" al llevarse el premio al mejor actor dramático, que dedicó a su pareja en la vida real y en esta producción, Keri Russell.

Como una apisonadora pasó por las categorías de comedia "The Marvelous Mrs. Maisel", ya que se llevó el premio a la mejor serie, mejor actriz protagonista (Rachel Brosnahan), mejor actriz de reparto (Alex Borstein), mejor dirección y mejor guion (ambos para Amy Sherman-Palladino).

Brosnahan, destacó que esta serie de Amazon gira en torno a una mujer que trata de "encontrar su voz de nuevo", e instó a que los estadounidenses sigan su ejemplo y se registren para votar en las elecciones legislativas de medio mandato.

FEW (EFE, dpa)

