Joven cambió su discurso de graduacíon para hablar en contra de ley antiaborto en EE. UU.

Argentina y la batalla política sobre el aborto

Una cuestión de salud pública

"Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”, proclama uno de los proyectos en discusión. Los abortos clandestinos provocan la muerte de multitud de mujeres que no tienen acceso a una atención sanitaria digna cuando toman la decisión de interrumpir voluntariamente su embarazo.