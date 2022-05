José Ramón Espinosa es un físico español, galardonado este 8 de enero de 2019 con el premio estadounidense de cosmología Buchalter.

Dicho premio reconoce anualmente desde 2014 aquellos descubrimientos con potencial para avanzar en el entendimiento del origen, la estructura y la evolución del universo. Espinosa fue distinguido con la primera categoría del premio, junto a otros dos científicos, por su trabajo "A Cosmological Signature of the Standard Model Higgs Vacuum Instability: Primordial Black Holes as Dark Matter", publicado en la revista Physical Review Letters. El jurado lo consideró un "método fascinante y novedoso que presenta una exótica opción para la materia oscura, resultante de los agujeros negros primordiales producidos por inestabilidades a gran escala en el potencial de Higgs durante la inflación, y que no requiere nuevas partículas más allá del Modelo Estándar".