José Mujica anuncia que tiene un tumor de esófago

El expresidente de Uruguay entre 2010 y 2015, José Mujica, anunció este lunes (29.04.2024) en una rueda de prensa que tiene un tumor en el cuello. "Necesito informarles que el viernes pasado concurrí al (centro hospitalario) Casmu a hacerme un chequeo en el cual se descubrió que tengo un tumor en el esófago, que es algo obviamente muy comprometido y que es doblemente complejo en mi caso, porque padezco una enfermedad inmunológica hace más de 20 años", informó.

Agregó que esta le afectó -entre otras cosas- los riñones, lo que crea "obvias dificultades" para técnicas de quimioterapia o de cirugías. "Todo eso lo están evaluando los galenos, haciendo análisis celular, cómo sigue esta historia. Yo les quiero transmitir que en mi vida más de una vez anduvo la parca rondando el catre, pero me siguió pastoreando todos estos años", enfatizó el expresidente, quien no es la primera vez que tiene problemas de salud y quien apuntó que esta vez habrá que ver qué pasa. Y replicó sus palabras luego en su página de Facebook.

Más conocido como "Pepe" Mujica, el expresidente, que una vez fue un guerrillero marxista, gobernó Uruguay durante cinco años en los cuales hizo un amplio esfuerzo reformador en Uruguay. Su gobierno destacó por legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo en el país, predominantemente católico, y por convertir a Uruguay en la primera nación del mundo en legalizar completamente la marihuana para uso recreativo.

Mujica dijo en su rueda de prensa que mientras pueda seguirá militando junto a sus compañeros, fiel a su manera de pensar, y entretenido con sus verduras y sus gallinas. "Mientras el rollo aguante voy a estar. Quiero agradecerles y transmitirle a los jóvenes de este país que la vida es hermosa y se gasta. El quid de la cuestión de triunfar en la vida es volver a empezar cada vez que uno cae. Y que si hay bronca, que la transformen en esperanza. Luchen por el amor", enfatizó Mujica, columnista habitual de DW, donde lleva la sección Conciencia Sur.

Finalmente, agregó que la única libertad que existe está en la cabeza y se llama "voluntad". "Si no la utilizamos no somos libres. Y esto hay que entenderlo. Este desafío lo tienen las nuevas generaciones. Y la vida es tan hermosa que no tiene sentido que la sacrifiquen por estupideces. Por lo demás, estoy agradecido y, al fin y al cabo, que me quiten lo bailado", concluyó.

