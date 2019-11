Johnson rechaza un pacto electoral con el Partido del Brexit

"He descartado pactar con todo el mundo", declaró Johnson este viernes (1.11.2019), en una entrevista con la cadena Sky News, después de que Farage le ofreciera hoy un pacto de "no agresión" para no competir en circunscripciones en las que dividir el voto favorable al "brexit" puede favorecer a otros partidos.

La posibilidad de una alianza entre Johnson y Farage cobró protagonismo esta semana cuando el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que la unión de ambos sería una "fuerza imparable".

"Siempre agradezco los consejos, vengan de donde vengan. Tenemos una fantástica relación con Estados Unidos, como con muchos otros países", comentó el primer ministro británico a la BBC al ser preguntado por la sugerencia de Trump.

El presidente estadounidense ha criticado además el acuerdo del "brexit" al que el Reino Unido ha llegado con la Unión Europea (UE), por considerar que puede entorpecer un futuro acuerdo comercial entre Londres y Washington.

"No quiero lanzar ninguna crítica contra el presidente de Estados Unidos, pero a ese respecto está evidentemente equivocado. Cualquiera que mire nuestro acuerdo puede ver que es un gran acuerdo", afirmó Johnson.

Los líderes de los principales partidos británicos han iniciado ya la precampaña de cara a las elecciones generales anticipadas que se celebrarán en el Reino Unido el próximo 12 de diciembre.

Según una media de encuestas elaborada por el diario "The Guardian", el Partido Conservador obtendría el 37 % de los votos, frente al 25 % el Partido Laborista, el 17 % el Partido Liberal Demócrata, el 11 % el Partido del Brexit y el 4 % el Partido Verde. (efe).

