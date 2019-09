Johnson amenaza con purga de conservadores renuentes al "brexit" duro

Los Tories que voten contra el gobierno, como él mismo y varios de sus ministros hicieron este año contra el ejecutivo de Theresa May, no podrán presentarse a una nuevas elecciones, advirtió Johnson.

El actual primer ministro británico llegó al poder a finales de julio, en remplazo de Theresa May y asegurando que sacará al país de la UE el 31 de octubre con o sin acuerdo.

La semana pasada anunció que suspenderá el parlamento entre la segunda semana de septiembre y el 14 de octubre. Oficialmente se trata de permitir al nuevo ejecutivo presentar su programa de política nacional, pero sus detractores denuncian una maniobra para obstaculizar cualquier acción contra un "brexit" brutal.

La decisión desató una ola de indignación y multitudinarias protestas en todo el país durante el fin de semana bajo el eslógan "Paren el golpe de Estado".

La Cámara de los Comunes regresa de sus vacaciones estivales el martes y varios diputados conservadores se declararon dispuestos a votar con la oposición para aprobar una ley urgente que obligue al ejecutivo a pedir un nuevo aplazamiento si no hay acuerdo a finales de octubre.

"El primer ministro advierte a los diputados rebeldes: respáldenme o los echo", titulaba el lunes en portada el conservador Daily Telegraph, mientras el izquierdista The Guardian afirmaba que "Johnson está dispuesto a sacrificar su mayoría" expulsando a los rebeldes de su grupo parlamentario.

El gobierno tiene una mayoría parlamentaria de un solo diputado -contando con los diez del partido unionista norirlandés DUP- por lo que esta amenaza alimentó la especulación sobre inminentes elecciones legislativas anticipadas.

"Francamente, no parece haber un gran esfuerzo para convencerles [a los rebeldes] de respaldar al gobierno esta semana. Creo que están preparados para que haya una rebelión y purgar a quienes la apoyen", afirmó a la radio BBC el exministro de Justicia David Gauke, uno de los conservadores contrarios a un "brexit" sin acuerdo.

Se espera que la ya apodada "alianza rebelde" recurra, muy probablemente, a un procedimiento técnico denominado "Standing Order 24", para arrebatar al gobierno el control de la agenda parlamentaria e intentar votar inmediatamente una ley que obligue a pedir un nuevo aplazamiento del "brexit", inicialmente previsto para marzo de 2019 y prorrogado ya dos veces.

No es seguro que esta iniciativa reúna el apoyo necesario, pero el ministro Michel Gove ya dio a entender que, aún si lograsen aprobar dicha legislación, el gobierno podría no acatarla.

Mientras tanto, Johnson aceleró los contactos con Bruselas en una renegociación del acuerdo firmado por May que la UE no es proclive a modificar. "No soy optimista sobre la posibilidad de evitar un 'brexit' sin acuerdo", escribió el domingo el negociador jefe europeo Michel Barnier en el Sunday Telegraph.

rml (afp, reuters)

