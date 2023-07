Biden: no hay riesgo nuclear "real" por parte de Rusia

"No creo que haya una posibilidad real (...) de que Putin use el arma nuclear. No solamente Occidente, sino también China y el resto del mundo dijeron: 'no se adentren en ese terreno'", declaró Biden en una conferencia de prensa en Helsinki.

Moscú: Ucrania no puede garantizar su seguridad con amenazas

Por su parte, aseveró Vladimir Putin, que el futuro ingreso de Ucrania en la OTAN representa una amenaza para Rusia, y de hecho esta posibilidad fue una de las causas que llevaron a Moscú a tomar la decisión de iniciar la guerra en contra del vecino país.

El líder del Kremlin también afirmó a medios rusos, tras su participación en un foro tecnológico, que Ucrania tiene derecho a garantizar su seguridad, pero no a costa de crear amenazas para Rusia.

Alexei Likashev: Sólo un "completo idiota" haría explotar la central de Zaporizhzhya

Ucrania y Rusia se acusan mutuamente de tratar de atacar la central nuclear de Zaporizhzhya. Ahora, el director de la agencia rusa de energía atómica Rosatom, Alexei Likashev, refiriéndose a los datos del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), rechazó las acusaciones ucranianas de que Rusia estuviera planeando un ataque contra la central.

"Habría que ser un completo idiota para volar una central nuclear en la que trabajan 3.500 personas, entre ellas mucha gente de toda Rusia", declaró Likashev, según la agencia de noticias Reuters. El OIEA había declarado por última vez tras una inspección de la central que no se habían encontrado minas ni artefactos explosivos. Sin embargo, la agencia no tuvo acceso a los tejados de las unidades 3 y 4 del reactor.

El presidente ucraniano, Volodymyr Selenskyj, había hablado recientemente de material explosivo en los tejados de la central. Likashev, por su parte, habló de desinformación deliberada por parte de Kiev. Las declaraciones de ambas partes no pueden confirmarse de forma independiente.

Contraofensiva "debería llevar a negociación con Rusia"

Por último, la contraofensiva ucraniana para recuperar territorios conquistados por Rusia debería desembocar en negociaciones entre las dos partes para poner fin a la guerra, estimó, el presidente estadounidense, Joe Biden, quien concluyó que "Mi esperanza y mi expectativa son que Ucrania realice avances significativos en su ofensiva y que eso conduzca a una solución negociada en algún momento".

jov (efe, guardian, reuters, spiegel)