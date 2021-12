Joan Manuel Serrat anuncia que en 2022 se despedirá de los escenarios

Joan Manuel Serrat se despedirá de los escenarios en 2022, tras más de medio siglo en el que ha marcado la música española.

Pero lo quiere hacer bien, en persona, por eso el cantautor catalán arrancará una gira que le llevará de Nueva York a Latinoamérica antes de bajar el telón en Barcelona, donde todo comenzó en 1965.

Quiero "despedirme en persona, recorriendo una vez más lugares que quiero, viendo gentes que quiero, gentes que me han acompañado por más de 50 años", explicó este jueves el artista, de 77 años, en la radio cadena Ser.

El adiós dará comienzo en el Beacon Theater de Nueva York el 27 de abril de 2022 y finalizará en el Palau Sant Jordi de Barcelona el 23 de diciembre, añadió el texto.

Fechas por publicar

Hasta el 8 de diciembre, sin embargo, no habrá información más detallada sobre los conciertos y sus fechas. Lo que sí se sabe es que el autor de "Mediterráneo" o "Penélope" llevará su despedida también a Latinoamérica, donde es un artista muy querido.

"¡Qué sería de mí sin América Latina!", exclamó Serrat en su entrevista con El País este jueves, donde explicó también que la pandemia ha tenido un papel vital en su decisión de dejar el directo.

Su último concierto fue en febrero de 2020, en una gira junto a su amigo Joaquín Sabina que quedó interrumpida por una caída en el escenario del cantante andaluz.

Poco después, la pandemia estalló e imposibilitó los conciertos durante meses.

"No me gustó sentirme despedido por una plaga. Por eso me planteé ir al lugar más natural para hacerlo, con el público enfrente, lleno de gratitud y alegría", explicó.

