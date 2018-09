Jefe de Inteligencia contradice a Merkel sobre persecución en Chemnitz

Hans-Georg Maaßen, el presidente de la llamada Oficina Federal de Protección de la Constitución (Bundesverfassungsschutz), dijo este viernes (7.09.2018) al diario de masas "Bild" que "no hay evidencia de que el video que circula en Internet sea auténtico".

El 26 de agosto, un joven de 35 años nacido en Chemnitz de padre cubano fue asesinado a primera hora de la madrugada en una fiesta callejera. Otros dos alemanes resultaron gravemente heridos en el ataque con cuchillos.

Por el ataque fueron detenidos un refugiado sirio y otro iraquí. Un segundo iraquí es buscado por la Policía en relación con el hecho.

Un día más tarde, ultraderechistas y ciudadanos enardecidos salieron a la calle a protestar contra la política de asilo de Merkel. En un video que circuló por las redes se vieron imágenes en las que supuestamente participantes de esa protesta corrían por las calles y atacaban a personas de aspecto extranjero en Chemnitz.

Varias manifestaciones se sucedieron en los días siguientes hasta culminar en una autodenominada "marcha del silencio" de más de 8.000 personas convocada por el partido nacionalista de derecha "Alternativa para Alemania" (AfD) y por el movimiento islamófobo Pegida.

El primer ministro de Sajonia y correligionario democristiano de Merkel, Michael Kretschmer, criticó ante el Parlamento regional sajón la forma en la que los medios mostraron la ciudad y la región. "Una cosa está clara: no hubo una turba, no hubo cacerías y no hubo pogromos".

Merkel reiteró condena a los disturbios

Sin embargo, Merkel reiteró su condena de los disturbios en Chemnitz e insistió en que las imágenes mostraron "un odio muy claro y, por tanto, también la persecución de personas inocentes". "Debemos distanciarnos de esto", declaró tras un encuentro con el primer ministro checo, Andrej Babis, en la Cancillería de Berlín.

El grupo ultraderechista "Pro Chemnitz" ha convocado a una nueva manifestación para esta tarde.

Expertos verificaron video

Contrariamente a las afirmaciones de Maaßen, los periodistas y expertos en verificación de redes sociales han dicho que no hay evidencia que sugiera que los videos más compartidos fueron falsificados, informó hoy la emisora pública alemana ARD. El periodista Lars Wienand y otros pudieron confirmar la hora, fecha y ubicación de uno de los videos más compartidos de los manifestantes de extrema derecha.

Críticas de Los Verdes

Katrin Göring-Eckardt.

Las reacciones a los comentarios de Maaßen se dividieron este viernes, y el jefe de inteligencia recibió el apoyo de legisladores conservadores, particularmente de la Unión Social Cristiana, el partido hermano bávaro de los Demócratas Cristianos de Merkel (CDU).

Sin embargo, Katrin Göring-Eckardt, la líder del partido parlamentario para los Verdes, rebatió tajantemente los comentarios de Maaßen, que cuestionaron la idoneidad de Maassen para dirigir el BfV.

"No espero más evaluaciones confiables del Sr. Maaßen", dijo Göring-Eckardt. "El hecho de que solo comentó un video, pero no los actos de violencia y las muestras públicas de símbolos anticonstitucionales en Chemnitz, me muestra que el señor Maaßen no está preparado para el trabajo".

