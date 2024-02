Javier Milei: el papa es "el argentino más importante"

El presidente de Argentina, Javier Milei, dijo este sábado (10.02.2024) que espera tener un "diálogo muy fructífero" con el papa Francisco, a quien calificó como "el argentino más importante de la historia", luego de haberle criticado abiertamente durante la campaña electoral.

"Vamos a tener un diálogo muy fructífero" con el papa Francisco, "como el que tuvimos cuando hablamos por teléfono", afirmó Milei a la radio Mitre, desde Italia.

Milei había calificado al papa en campaña como el "representante del maligno en la Tierra", entre otras descalificaciones, en tanto el pontífice restó importancia a las acusaciones del ultraderechista, matizando que "son cosas que se dicen en campaña electoral", y de hecho fue él quien descolgó el teléfono para felicitarlo tras su elección presidencial.

Milei lo declaró este sábado como "el argentino más importante de la historia" y que no se puede "perder esa perspectiva". Agregó: "Ojalá la salud de su santidad esté en condiciones para que venga a visitar a los argentinos", en referencia a una eventual visita del papa a su país natal, al que no volvió desde su elección en 2013, porque "es muy importante el sostén moral en un país con tanto arraigo en el catolicismo" y que "no puede quedar atrapado en rencillas ideológicas, sobre todo siendo un líder espiritual".

El primer acto oficial del viaje de Milei será la canonización de la primera santa argentina, la laica María Antonia de San José Paz y Figueroa, conocida como Mama Antula, en una misa en la basílica de San Pedro del Vaticano y donde tendrá un saludo con Francisco.

ama (efe, clarín)