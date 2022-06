Jair Bolsonaro: si la izquierda gana en Brasil, "nunca dejará el poder"

El regreso de la izquierda en Brasil "va a teñir de rojo" a Sudamérica y dejará a Estados Unidos "aislado", dijo el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, según declaraciones a la cadena estadounidense Fox News difundidas el jueves (30.06.2022).

"Si la izquierda vuelve al poder, a mi modo de ver, nunca dejará el poder y este país seguirá el mismo camino que Venezuela, Argentina, Chile, Colombia. Brasil será un vagón más de ese tren", aseguró Bolsonaro en un fragmento de una entrevista que se prevé emitir en su totalidad la noche del jueves.

"Toda Sudamérica se va a teñir de rojo y, en mi opinión, Estados Unidos se convertirá prácticamente en un país aislado", añadió, de acuerdo con la traducción al inglés de sus respuestas en portugués.

El ultraderechista Bolsonaro, que gobierna desde 2019 y busca la reelección en octubre, concedió una entrevista a Tucker Carlson, de Fox News. En el extracto de la entrevista, publicado en la cuenta en Twitter de Carlson, el presentador le preguntó al actual mandatario cómo sería Brasil si ganara su rival, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, quien según las encuestas está cerca de una posible victoria en primera vuelta.

Y, tras señalar los "sorprendentes" paralelismos entre la política en Brasil y la política en Estados Unidos, Carlson destacó que Bolsonaro tiene "la oposición de una coalición de multimillonarios, profesores universitarios y CNN".

"Mi elección fue casi un milagro. No tenía nada a mi favor. Solo era un miembro aislado del Congreso", contestó Bolsonaro. "Los medios nunca me dieron visibilidad ni espacio; al contrario, me atacaron todo el tiempo durante toda la campaña", afirmó.

Bolsonaro -un aliado de Donald Trump- ha sido apodado el "Trump del Trópico" por sus similitudes con el expresidente estadounidense, gran seguidor de Fox News.

