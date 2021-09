Jair Bolsonaro: Boris Johnson busca acuerdo "de emergencia" con Brasil

El presidente brasileño, Jair Bolsonaro, reveló este jueves (23.09.2021) que el primer ministro británico, Boris Johnson, con el que se reunió el 20 de septiembre en Nueva York, quiere "un acuerdo de emergencia" con Brasil para "importar" alimentos que "están en falta" en su país.

"Una de las conversaciones con Boris Johnson fue que él quiere un acuerdo de emergencia con nosotros para importar algún tipo de alimento que está en falta en Inglaterra", dijo el mandatario en su tradicional directo de los jueves vía redes sociales. Sin dar más detalles al respecto, el líder ultraderechista brasileño señaló que dejó el asunto en manos de la ministra de Agricultura, Tereza Cristina Correa. Brasil es uno de los mayores productores mundiales de alimentos.

Bolsonaro vinculó los problemas de desabastecimiento de alimentos de "algunos países" con la tendencia inflacionaria global que -a su juicio- es fruto de las medidas de aislamiento impuestas para combatir la pandemia del coronavirus, cuya gravedad niega. "La inflación vino para todo el mundo después del 'quédese en casa y la economía viene después' y algunos países están con falta de alimentos", aseguró.

El presidente también afirmó que Johnson le preguntó por fórmulas para "ayudar a introducir whisky" en el mercado brasileño, a lo que él respondió que no está entre sus prioridades "facilitar la entrada" de esa bebida alcohólica a su país. "No es un negocio que el Gobierno debe trabajar. Aquí no prohibimos la entrada de whisky, que regule el mercado, (pero) no quiero la participación del Estado", abundó el gobernante.

Bolsonaro y Johnson se reunieron el lunes en Nueva York, donde coincidieron con motivo de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Sobre ese encuentro trascendió un diálogo en el que Johnson le preguntó a Bolsonaro si se había vacunado contra el COVID-19, a lo que el presidente brasileño le respondió, entre risas, que no y aseguró que su nivel de anticuerpos es muy alto. En esa reunión participó el ministro de Salud brasileño, Marcelo Queiroga, quien un día después dio positivo para el coronavirus.

El mandatario suramericano, quien se infectó con el coronavirus en julio del 2020 y acostumbra a poner en duda la eficacia de las mascarillas y las vacunas, ha dicho en varias ocasiones que no se vacunará, al menos, hasta que lo haga el "último" brasileño. Bolsonaro está actualmente aislado de forma preventiva en su residencia oficial de Brasilia y se realizará una nueva prueba de diagnóstico para COVID-19 el fin de semana.

ama (efe, reuters)