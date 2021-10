J Balvin se disculpa por video acusado de racista y misógino

El reguetonero colombiano J Balvin al parecer no podía prever que un video donde dos mujeres negras aparecen amarradas al son de letras de alto vuelo como "Ey, eres una perra en calor (ajá) / Y estás buscando un perro pa' quedarte pegá'” iba a provocar reacciones de malestar. Pero ante este inesperado giro del destino, el inspirado artista decidió ofrecer disculpas, especialmente después de que en redes sociales su obra, incluida en su reciente disco "JOSE”, fuera duramente criticada.

A través de su cuenta de Instagram, J Balvin, en cuyo documento de identidad dice José Álvaro Osorio Balvín, se disculpó ante "las mujeres y la comunidad negra”, y también pidió perdón a su madre, la señora Balvín. Como le llovieron las recriminaciones por un video que podría interpretarse como denigrante para las mujeres, el cantante de 36 años decidió "dar cara”, como se dice en ciertos ambientes a enfrentar los problemas.

"Como forma de respuesta, y obviamente de respeto, bajé el video (de YouTube) hace 8 días. Al ver que siguieron con las críticas estoy aquí (...) dando cara", explicó. "Quiero ofrecerles mil disculpas a todas las personas que se sintieron ofendidas, especialmente las mujeres y la comunidad negra", agregó el artista.

Al inicio del videoclip, el reguetonero dice marcharse para un "bajo mundo" y más adelante aparece como el único mestizo de piel clara bailando entre decenas de personas negras en un barrio pobre. "Yo soy perra callejera con la popola (vagina) de raza", le responde Tokischa, una rapera negra nacida en República Dominicana que coprotagoniza el videoclip.

La vicepresidenta de Colombia, Marta Lucía Ramírez, acusó al músico de promover mensajes "machistas" y "racistas". "La letra de la canción tiene directas y abiertas expresiones sexistas, racistas, machistas y misóginas que vulneran los derechos de las mujeres, comparándolas con un animal que se debe dominar y maltratar, con expresiones que no vale la pena repetir", dijo la autoridad. Incluso la madre de J Balvin, Alba Mery, regañó a su retoño y dijo que en ese video no estaba el "Josecito” que ella conoce. "No vi a José por ninguna parte", aseguró la mujer en el programa "Nos cogió la noche" de Cosmovisión la semana pasada.

En su video de disculpas, Balvin aseguró que el video y la canción, que él compuso, grabó y difundió, en realidad "no hace parte de lo que yo siempre he expresado, lo mío siempre ha sido tolerancia, amor e integración”. De paso dirigió unas palabras a su mamá: "Madre, disculpa, mi idea es seguir siendo mejor cada día”.

DZC (AFP, EFE)