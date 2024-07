Israel apunta a error humano en ataque contra Tel Aviv

El Ejército israelí destacó en su primer informe que la aeronave no tripulada era de gran tamaño, capaz de recorrer grandes distancias.

El Ejército de Israel estudia un posible "error humano" como la causa de que los sistemas de defensa aérea de ese país no estuvieran activados para interceptar un dron que explotó durante esta madrugada (19.07.2024) en Tel Aviv, en las proximidades del consulado de Estados Unidos, matando a un hombre e hiriendo a otras cuatro personas, según detalló el portavoz castrense Nadav Shoshani.

"Las alarmas no sonaron en Tel Aviv porque no estaban activadas", explicó Shoshani en una sesión informativa para medios en horas de esta mañana, en la que achacó a un error humano en la fase de detección "que causó que el sistema de defensa no estuviera en funcionamiento".

El Ejército continúa investigando el incidente, que se produjo a las 3:12 hora local (00:12 GMT), con un dron de grandes dimensiones capaz de recorrer grandes distancias, según compartió el portavoz castrense.

Los rebeldes hutíes chiíes proiraníes del Yemen confirmaron que lanzaron un misil balístico y cuatro drones contra Tel Aviv. Incluso, el portavoz militar hutí, Yahya Sarea, aseguró en el comunicado, publicado en la red social X, que el dron utilizado en esa acción "llamado 'Yafa' es capaz de sortear los sistemas de interceptación del enemigo y no ser detectado por los radares". Algo que el Ejército israelí negó, asegurando que este jueves por la noche interceptó un dron en condiciones similares.

