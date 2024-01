Irán vs Pakistán: tras ataques mutuos, se busca desescalada

Las fuerzas armadas pakistaníes están en "alerta extremadamente alta”. Pakistán reaccionará enérgicamente ante cualquier "incidente" procedente de Irán, advierten fuentes de seguridad de Islamabad.

Pakistán ya había disparado anteriormente contra objetivos en territorio iraní, en particular contra la ciudad fronteriza de Saravan, después de que Irán atacara posiciones de milicias en su territorio hace dos días. Tras el ataque de Pakistán a Irán, la televisión estatal iraní informó de la muerte de tres mujeres y cuatro niños en un pueblo cercano. Presuntamente, no eran ciudadanos iraníes.

Por su parte, el Ministerio de Asuntos Exteriores paquistaní habló de "ataques militares selectivos contra escondites terroristas en la provincia iraní de Sistán-Baluchistán", en el sureste del país vecino. Los ataques habrían sido ordenados sobre la base de "información confiable de los servicios de inteligencia" acerca de inminentes "actividades terroristas” a gran escala. "Nueve terroristas” habrían muerto.

Ataques iraníes también contra otros Estados

Este no es el único ataque transfronterizo que Irán ha lanzado en los últimos días. El martes 16 de enero, Irán atacó objetivos en Siria e Irak. Varios misiles iraníes golpearon Erbil, la capital de la región autónoma kurda en el norte de Irak.

La agencia estatal de noticias iraní Irna declaró que la unidad paramilitar había atacado una "sede de espionaje" del servicio de inteligencia exterior israelí Mossad, así como una "reunión de grupos terroristas antiiraníes" en Erbil. Según informes iraquíes, al menos cuatro civiles murieron y seis personas resultaron heridas en el ataque.

En Siria, según su propia versión, los Guardianes de la Revolución buscaron principalmente a miembros del grupo terrorista Estado Islámico (EI) en los territorios ocupados de Siria y lo habían destruido disparando misiles.

Ataques iraníes pretenden tranquilizar a su propio pueblo

Los ataques están relacionados con el atentado perpetrado a principios de enero en la ciudad de Kerman, cerca de la tumba del excomandante de la Guardia Revolucionaria, Kassem Soleimani, asesinado por Estados Unidos en 2020, explica a DW la politóloga Sara Bazoobandi, del Instituto Alemán de Estudios Globales (GIGA).

Alrededor de 90 personas murieron en ese atentado, cuya autoría fue reivindicada por la organización terrorista Estado Islámico. El mortal atentado contra el general de la Guardia Revolucionaria Sayyed Razi Musavi, perpetrado por Israel en territorio de Siria a finales de diciembre, también causó una considerable consternación entre los partidarios del régimen, según Bazoobandi.

El politólogo Ali Fathollah-Nejad, director del taller de pensamiento Centre for Middle East and Global Order (CMEG), considera que Irán persigue principalmente objetivos locales y regionales con sus atentados, que no ha podido materializar. Lo que sí ha conseguido ahora Irán es enemistarse también ahora con su vecino Pakistán. Y países vecinos que Irán clasifica como amigos están tomando nota de la política desestabilizadora del gobierno de Teherán.

Acostumbrados a los ataques de fuerzas iraníes

Los habitantes de la región paquistaní fronteriza con Irán llevan mucho tiempo bajo presión, afirma Koh e Mola Bakhsh Dashti, de la región de Koh e Sabz, en el suroeste de Pakistán. El ataque de esta semana no es el primero de este tipo, afirma el pakistaní. "Estamos acostumbrados a los ataques de las fuerzas iraníes. La única diferencia es que ha muerto gente y Pakistán ha devuelto el 'favor'. Si hubiera sido un ataque normal, sin víctimas, nadie se habría molestado", concluye Bakhsh Dashti

Pakistán se vio obligado a reaccionar al ataque, afirma el experto en seguridad paquistaní Raashid Wali Janjua en una entrevista con DW. "Se violó la soberanía nacional. Pakistán estaba bajo presión para reaccionar, porque los civiles eran el objetivo". Ahora, sin embargo, lo que se persigue es controlar la situación."No queremos llevar la situación más lejos, sino al contrario, desactivarla".

(jov/ms)