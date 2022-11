Inversión y financiamiento: lo que busca América Latina en la COP27

"Together for implementation" (Juntos para la implementación) es el mensaje que resalta sobre un fondo azul, en Egipto, para dar la bienvenida a los cientos de líderes políticos y científicos de todo el mundo, que participarán de la sesión número 27 de la Conferencia de las Partes (COP). La instancia fue creada por las Naciones Unidas en 1995 para el combate contra el calentamiento global.

Precisamente en la ciudad egipcia de Sharm el-Sheij, donde se desarrolla la COP27, se encuentra el exministro de Medio Ambiente de la expresidenta Michelle Bachelet y actual CEO de Global Methane Hub, Marcelo Mena. "Latinoamérica es uno de los continentes más vulnerables del cambio climático, y eso se manifiesta, fundamentalmente, en mayor pobreza y mayor inequidad", dice a DW.

El difícil escenario para Latinoamérica

No fueron muy optimistas las conclusiones del informe de 2021 del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) referidas a Latinoamérica.

A nivel regional, se confirma un aumento de las temperaturas medias y se espera que estas sigan al alza, en un ritmo mayor que la media mundial. Asimismo, se prevén mayores niveles de precipitación en países como Colombia y Ecuador, y una disminución de las mismas en áreas de Brasil, Chile y Perú.

Entre otros temas que generan preocupación se encuentra el avance de la aridez y la sequía agrícola en la región, además de una disminución de la nieve y de los glaciares de la Cordillera de los Andes, lo que aumentaría, a su vez, las inundaciones pluviales. Mena, por su parte, agrega que "está también la presión de la deforestación, que se da como fruto de la alta demanda ganadera, y del hecho de que Europa exporte su capacidad productora de proteína hacia otros países, lo que también podría significar presiones injustas hacia los ecosistemas".

Los frentes de defortestación en América Latina y el Caribe. Infografía del 02.03.2022

Como conclusión, el IPCC sostiene que solo una reducción sostenida de los gases de efecto invernadero, a tiempo, podría evitar un colapso climático.

Financiamiento en la región

Alicia Montalvo, gerenta de Acción Climática y Biodiversidad Positiva de la CAF-Banco de Desarrollo de América Latina, llegará este jueves (09.11.2022) a Egipto para discutir sobre los desafíos de Latinoamérica en el combate al cambio climático. La experta comenta a DW que es necesario un mayor compromiso para la "entrega de soluciones técnicas y financieras a los países de la región, y una mayor capacidad para identificar e impulsar proyectos que puedan, efectivamente, financiarse".

Una opinión similar tiene Santiago Lorenzo, experto de la División de Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). Para Lorenzo, la pandemia y el conflicto en Ucrania han impactado negativamente en las economías de la región, por lo que existe una escasez de espacio fiscal que ha impedido seguir los principios de la transición verde y las estrategias de largo plazo para el combate al calentamiento global.

"Latinoamérica y el Caribe puede tener un futuro vibrante con acción climática decisiva, pero aún hay que impulsar las decisiones adecuadas. Para ello, son necesarias las inversiones públicas y privadas,así como ampliar el espacio fiscal para promover su aumento. Adicionalmente, estas inversiones deben atender los retos estructurales de siempre: la desigualdad social, el deterioro de los ecosistemas y la restricción externa", afirma el experto de la CEPAL en entrevista con DW.

Montalvo adelanta que el tema del financiamiento se está reconociendo como un punto importante a discutir en la COP27, por lo que se muestra optimista. "Esta COP marca un punto de inflexión importante, dado que se reconoce el tema de daños y perjuicios para todos los países que han sufrido el impacto del cambio climático, por lo que pone mucho énfasis en la adaptación", explica.

Los expertos coinciden en la necesidad de que la instancia multilateral también tome en cuenta las pérdidas y posibles compensaciones a aquellos países que han sufrido directamente las consecuencias del calentamiento global, poniendo especial foco en Latinoamérica y África.

Respaldo a Gustavo Petro

Los dichos del presidente de Colombia, el mismo día que se dio inicio a la COP27, no pasaron desapercibidos. "La COP no funciona, hay que pasar a la acción", señaló. Un día después, complementó sus declaraciones afirmando que era el momento de actuar de manera global "con o sin permiso de los gobiernos" y que "no hay otra salida para acabar con la causa de la crisis climática que acabar con el consumo de petróleo, carbón e hidrocarburos".

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Santiago Lorenzo, de la CEPAL coincide con el jefe de Gobierno colombiano. "El presidente Petro tiene toda la razón en cuanto a que las promesas y acuerdos a los que se llega en las COP no se cumplen, y hay que pasar a la acción para cumplirlos. Ello implica actuar en todos los foros multilaterales alineándose a la urgencia ambiental y social en el planeta, y que los países con mayores recursos apoyen a los demás", subraya.

Este jueves (10.11.2022), en tanto, se llevará a cabo en la COP27 el evento "Parlamentos Latinoamericanos Protagonistas: movilizando el financiamiento climático", en el que participará la CEPAL, la Presidencia de la Comisión de Medio Ambiente del Senado Federal de Brasil y la Presidencia de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Senado de Argentina, con el apoyo de la Unión Europea por medio del Programa Euroclima.

