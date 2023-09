Inusual reacción al reclutamiento de cubanos en Rusia

El Gobierno cubano informó el lunes (04.09.2023) que trabaja en la "neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados, e incluso algunos procedentes de Cuba, a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania", según un comunicado citado por el periódico oficialista Granma.

Los testimonios audiovisuales de dos jóvenes cubanos que habían sido reclutados fueron viralizados en las redes sociales. En su relato, piden que los rescaten y denunciaron haber sido golpeados, historias posteriormente recogidas por medios de comunicación de Miami.

Preguntas sin respuesta

La situación de los cubanos reclutados en Rusia es poco clara: "No se sabe cuántos podrían haber caído en esta red, pero incluso si estamos hablando de cinco o diez personas, es una situación muy preocupante", dijo a DW Michael Bustamante, encargado del programa de Estudios Cubanos de la Universidad de Miami.

Lo más importante es averiguar "quién está detrás de esa red, qué conexiones tienen y si es que poseen nexos con las autoridades oficiales de ambos países. Si estos no existen, habría que preguntarse cómo funciona esta red, y cuáles son los pasos que Cuba va a tomar para asegurar que este fenómeno no continúe", agregó el también profesor de historia.

¿Podría generar roces diplomáticos?

Bustamante duda que esta situación escale y genere roces diplomáticos entre ambos gobiernos, ya que se trata de una relación muy estratégica para La Habana: "Cuba va a tratar de resolver esta situación a su manera, pero con los rusos detrás del telón".

"El hecho de que el Gobierno cubano emita declaraciones al respecto, genera ciertas expectativas de que, en algún momento, se ofrezca más información sobre lo que ha pasado", afirmó.

Sorpresa por la reacción de Cuba

Que La Habana salga a hablar públicamente sobre el tema ha sorprendido a los expertos, particularmente luego de que ambos países estrecharan sus lazos políticos y económicos durante la visita del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, a Moscú, donde se reunió con su homólogo ruso, Vladímir Putin.

"Es sorpresivo que el Gobierno cubano haya reaccionado a informes que han salido en los medios de comunicación de Miami. Es una cosa que no suele hacer, a no ser que sea un tema muy importante o grave", destacó Bustamante.

Vladímir Rouvinski, profesor del Departamento de Estudios Políticos del Instituto Colombiano de Estudios Superiores de Inocolda (Icesi), expresó a DW que la respuesta cubana "es bastante inusual. Me sorprendió la reacción tan abierta por parte del Gobierno de Cuba sobre esta situación que ocurre en Rusia".

¿Un guiño a Occidente?

Al mismo tiempo, La Habana rechazó públicamente la idea de formar parte "del conflicto bélico en Ucrania", en un intento por enviar un mensaje a Washington y a Bruselas, según los expertos.

A diferencia de Venezuela o Nicaragua, "Cuba es el país que más distancia ha tomado frente a la guerra en Ucrania. Si bien su posición sigue siendo muy ambigua, está lejos de apoyar de una manera tan directa este conflicto", sostuvo Rouvinski, quien también es experto en Relaciones Internacionales.

"Hay un cálculo muy cuidadoso del Gobierno cubano", que ahora está "esperando la reacción de los actores importantes para el país, en primer lugar, de Estados Unidos y de Europa. Para Cuba es muy importante recibir algún reconocimiento por parte de estos", añadió. Rusia, en tanto, va "a tener que reaccionar a esto" también.

Por su parte, Bustamante considera que Cuba "tiene interés en comunicarle a la comunidad mundial, y a Europa fundamentalmente, que sus ciudadanos no están participando directamente en la guerra, porque eso puede traer complicaciones para esa relación".

No hay pruebas sobre cooperación militar

No existe evidencia sobre una cooperación militar entre Rusia y Cuba en el actual conflicto bélico, solo rumores. No obstante, el académico de la Universidad de Miami resaltó que "Rusia sigue siendo el gran suministrador de material bélico para el ejército cubano, aunque no es que Cuba esté comprando muchas armas tampoco, porque el ejército es relativamente pequeño".

En tanto, el profesor de Icesi aseguró que existe un "reclutamiento que ocurre por parte de las empresas privadas militares rusas. Pero eso no quiere decir que hay alguna cooperación oficial entre las autoridades de ambos países".

"Evidencia no hay. En vista de la reacción del Gobierno cubano, y como se trata de ciudadanos cubanos que se encuentran en Rusia, yo creo que no existe una colaboración -militar- con La Habana", concluyó.

(ers)