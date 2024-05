Inundaciones en Brasil: "En el agua, ante la nada"

El periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung informa en un artículo sobre la situación en el sur de Brasil, en el estado de Rio Grande do Sul, comparándola con la devastación que causó en su día el huracán Katrina, y lo titula: "En el agua, ante la nada”.

"Es el ‘momento Katrina' de Brasil. La comparación con el huracán y las posteriores inundaciones que azotaron la ciudad estadounidense de Nueva Orleans y sus alrededores en 2005 es errónea en cuanto al número de víctimas. Pero la magnitud de la destrucción en Rio Grande do Sul es igualmente gigantesca.(…). Muchas personas se niegan a abandonar sus hogares a pesar del riesgo actual. Temen los saqueos, que han aumentado en los últimos días. Los supermercados y otras tiendas se ven especialmente afectados. Sin embargo, decenas de miles de familias han abandonado sus hogares y ciudades. No está claro cuándo regresarán. Porque económicamente Rio Grande do Sul estará en ruinas por mucho tiempo.”

Sheinbaum vs. Gálvez: "Las presidentas”

Las candidaturas de dos mujeres, Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez, a la presidencia de México, asolado por el machismo y a la violencia, son analizadas por el diario alemán Die Zeit:

"El 2 de junio se votará en México. Además de la presidencia, hay alrededor de 20.000 cargos políticos por cubrir a nivel nacional, estatal y local. Estas son las elecciones más sangrientas de la historia: más de dos docenas de políticos han sido asesinados en los últimos meses. (…).

¿Una mujer presidenta, precisamente allí? México es uno de los países con mayores índices de violencia contra las mujeres. (…). La primera mujer líder de México tendrá el poder de influir en la vida cotidiana de la gente en Estados Unidos, y sus decisiones tendrán un impacto en la migración, el narcotráfico y la seguridad. Y en cuanto a la economía: México acaba de reemplazar a China como el socio comercial más importante de Estados Unidos. (…).

Claudia Sheinbaum (izqda.) y Xóchitl Gálvez, candidatas a la presidencia en México. Imagen: Fernando Llano/Marco Ugarte/AP Photo/picture alliance

Gálvez y Sheinbaum no siempre fueron rivales. Trabajaron juntas cuando ambas eran alcaldesas de distrito en la Ciudad de México; Gálvez apoyó la candidatura de Sheinbaum a la alcaldía en 2018. En ese momento, Sheinbaum y López Obrador le hicieron a Gálvez una oferta para unirse a su partido. Ella la rechazó. (…). A diferencia de su competidora, Gálvez dice que no se presenta como una marioneta de un hombre poderoso. Su problema, sin embargo, es que sus posiciones políticas son similares a las de López Obrador y Sheinbaum.”

Karina Milei: "La mujer más poderosa de Argentina”

Sobre el rol de la hermana del presidente de Argentina, Javier Milei, escribe el matutino suizo Neue Zürcher Zeitung, resaltando la influencia cada vez mayor de Karina Milei en el gobierno del ultraliberal:

"Durante la campaña electoral, Javier Milei criticó a la "casta” en la política argentina. (…). Tras declarar inválido el Decreto 93/2018, designó a su hermana Karina Elizabeth Milei como secretaria general de su gobierno. (…). Nadie podría haber imaginado que en seis meses Karina, de 52 años, se convertiría en la figura más poderosa no sólo de su gobierno sino de la política en general. (…).

Karina Milei (dcha.) junto a su hermano, el presidente argentino Javier Milei. Imagen: Natacha Pisarenko/AP/picture alliance

Muy pocos esperaban la influencia de Karina Milei. Hasta hace unos años vendía tartas online y leía el tarot. Anteriormente había estudiado Marketing y Relaciones Públicas en universidades privadas. Pero luego organizó la campaña electoral de su hermano. Ella no sólo fundó su partido, La Libertad Avanza, sino que también determinó quiénes podían postularse o asumir funciones. "Ella es Moisés”, dice Milei sobre su hermana. "Yo sólo soy su heraldo". (…).

Se dice que ella es la única persona en la que Milei confía. Durante la difícil infancia de Milei, se dice que protegió a su hermano mayor de la violencia paterna, según su biografía no autorizada. (…). Él llama a Karina ‘el jefe', es decir, no ‘la jefa'. ‘Sin ella, nada de esto habría sido posible', dijo Milei en su discurso tras el triunfo en las elecciones. (…). No está claro si Karina Milei tiene alguna ambición política personal. En Buenos Aires se especula que podría postularse como senadora en las próximas elecciones de mediados de 2025. (…). En una de sus pocas entrevistas, explicó que ella y Milei se dedicaron a la política por sus ideales. Juan González, biógrafo no autorizado de Milei, dice: 'Creen que Dios los ha elegido, y todo lo que hacen fluye de esa idea: están convencidos de que sus vidas son parte de un plan profético diseñado por un poder superior'".

(ers)