Interrogan a militares por ataques a instituciones de Brasil

La Policía Federal de Brasil interrogó este domingo (23.04.2023) a nueve militares que fueron llamados a rendir declaración por los hechos ocurridos el 8 de enero pasado, cuando seguidores radicales del ultraderechista Jair Bolsonaro intentaron derrocar el Gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva.

Los militares están vinculados al Ministerio del Gabinete de Seguridad Institucional que, hasta el pasado 19 de abril, comandaba el general de la reserva Marco Edson Gonçalves Dias, quien renunció al cargo tras aparecer en unos videos junto a manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes.

En los videos en los que aparece el general también fueron identificados los nueve militares que rindieron declaración, quienes estaban bajo el mando de Gonçalves Días, el día de los hechos.

Los videos que causaron la salida del militar fueron divulgados por la cadena de noticias CNN y estaban bajo sigilo, pero -tras lo ocurrido con el general- las imágenes fueron liberadas en su totalidad por orden del magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes.

Tras rendir declaraciones el 21 de abril, el general de la reserva y hombre de confianza del actual mandatario reiteró en una nota que "no tuvo ninguna responsabilidad" en la intentona golpista. En la declaración, que horas después se filtró a la prensa, el exministro señaló que estaba en el lugar haciendo "gestión de crisis" y dijo que no detuvo a los grupos extremistas porque no podía hacerlo él solo.

Nuevas imágenes de las cámaras de seguridad del Palacio Presidencial de Planalto, que fueron divulgadas por el Gobierno tras levantarse el sigilo de los videos, muestran a Gonçalves Días recorriendo diferentes áreas del lugar y conduciendo de manera cordial a los grupos golpistas a salir del piso donde está el despacho presidencial.

ama (efe, cnn, agencia Brasil)