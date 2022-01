Inglaterra levantará la mayor parte de las restricciones contra el coronavirus

Justo cuando se encuentra contra las cuerdas, con la popularidad a la baja y con voces de su propio sector pidiendo su dimisión, el primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, hizo un importante anuncio. Este miércoles (19.01.2022), durante una declaración ante la Cámara de los Comunes, adelantó que el 27 de enero "expirará” la mayor parte de las actuales restricciones por la pandemia del coronavirus en Inglaterra.

El líder conservador se amparó en los últimos datos científicos, que revelan "una caída en los niveles de infección" y apuntan a que "la variante ómicron ya ha alcanzado el punto álgido a nivel nacional", para justificar que el uso de la mascarilla ya no será obligatorio, no se recomendará oficialmente el teletrabajo y no se exigirá el pase sanitario para tener acceso a los locales nocturnos y a determinadas reuniones multitudinarias.

Johnson indicó además que confía en eliminar las regulaciones que obligan a confinarse cuando se da positivo por SARS-CoV-2 cuando expiren el 24 de marzo o incluso antes, si las cifras de contagios y hospitalizaciones son favorables. "Pronto llegará el momento en que (ese requisito legal) pueda eliminarse del todo, al igual que no hay obligaciones legales para que las personas se aíslen cuando tienen gripe".

Endémico no es bueno

"A medida que el covid se hace endémico, tendremos que sustituir los requisitos legales por consejos y orientaciones, instando a las personas con el virus a ser cuidadosas y consideradas con los demás", dijo Johnson, sumido en un escándalo por fiestas en el seno del gobierno en medio del confinamiento. Para el líder conservador la decisión de terminar con las normas incluidas en el plan B de contingencia supone "un reflejo de la intención del Gobierno de confiar en que los ciudadanos británicos tomen decisiones adecuadas".

"Debemos aprender a convivir con el covid de la misma forma que lo hacemos con la gripe", dijo el ministro británico de Sanidad, Sajid Javid, poco después de los anuncios de Johnson. Adelantó que el gobierno busca eliminar el "requerimiento legal" de aislarse tras dar positivo y sustituir esa obligación por "recomendaciones sanitarias". También adelantó que ya no será obligatorio usar mascarilla en las salas de clases.

Por su parte, el director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, advirtió contra la tentación de restarle importancia a una enfermedad endémica, recordó que la pandemia no ha terminado y que es probable que surjan nuevas variantes. "Endémico en sí mismo no significa que sea bueno; endémico sólo significa que está aquí para siempre", agregó el director de emergencias de la OMS, Michael Ryan, en una sesión virtual del Foro Económico Mundial, citando la malaria como ejemplo.

Según los últimos datos oficiales divulgados por el Ministerio de Sanidad, el conjunto del Reino Unido registró otros 94.432 contagios en 24 horas y notificó 438 nuevas muertes por coronavirus, la mayor cifra diaria de decesos comunicada desde febrero del pasado año.

DZC (EFE, AFP)