Indignación por video de banda de rock Rammstein con alusión a campo de concentración nazi

La banda alemana de rock pesado Rammstein provocó indignación y duras críticas después de que se publicara un video promocional donde sus miembros aparecen disfrazados de prisioneros de un campo de concentración nazi.

En el videoclip, que la banda publicó el martes (26.03.2019) en Twitter, los miembros de Rammstein tienen lazos alrededor del cuello y están vestidos con los uniformes a rayas que tuvieron que usar las víctimas del Holocausto en los campos de exterminio del régimen nazi.

Al menos un miembro de la banda lleva puesta una estrella de David amarilla, símbolo que los nazis obligaron a usar a los judíos.

El grupo alemán de rock pesado Rammstein.

Grupos y políticos judíos condenaron en Alemania rápidamente el video, diciendo que la banda fue demasiado lejos.

"Con este video, la banda ha cruzado una línea", dijo este jueves (28.03.2019) al periódico Bild Charlotte Knobloch, sobreviviente del Holocausto y expresidenta del Consejo Central de los Judíos en Alemania. "La instrumentalización y la trivialización del Holocausto, como se muestra en las imágenes, es irresponsable", agregó.

Una puesta en escena como "prisioneros de un campo de concentración condenados a muerte representa el cruce de una línea roja", dijo, por su parte, el comisionado para el antisemitismo del Gobierno Federal, Felix Klein, a Bild. Si esto fuera puramente promocional, sería un "uso de mal gusto de la libertad artística".

Charlotte Knobloch, ahora portavoz del Memorial del Holocausto de Jerusalén, Yad Vashem, pidió asimismo un acercamiento responsable a la memoria de los judíos asesinados. Yad Vashem no suele criticar el trabajo artístico que recuerda a las imágenes del Holocausto, dijo a ese periódico. Las representaciones artísticas respetuosas podrían ser legítimas. Sin embargo, no debe insultar, menospreciar o deshonrar la memoria del Holocausto, y esta no debe servir como "mera herramienta" para atraer la atención.(dpa, kna).

