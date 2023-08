India acudirá a conversaciones de paz sobre Ucrania en Yeda

La presencia del país, que no ha condenado a Rusia por su guerra de agresión, “se da en consonancia con nuestra postura de que el diálogo y la diplomacia son el camino”, dijo Nueva Delhi.

India anunció este jueves (03.08.2023) que participará en las conversaciones que organiza Arabia Saudita para encontrar una salida pacífica a la invasión rusa en Ucrania. La cita tendrá lugar los días 5 y 6 de agosto. Riad ha invitado a países occidentales, Ucrania y algunos de los estados más desarrollados para discutir el plan de paz propuesto por el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski.

Arindam Bagchi, el vocero del Ministerio de Exteriores indio, dijo que Nueva Delhi había sido invitado a participar en el encuentro, que tendrá lugar en Yeda y se realiza a instancias de Ucrania. "India participará. Nuestro participación se da en consonancia con nuestra histórica postura de que el diálogo y la diplomacia son el camino correcto", afirmó.

El plan de paz de Zelenski, presentado a comienzos de este año, incluye la retirada total de las tropas invasoras, el pago de reparaciones, la liberación de todos los prisioneros, la condena de los responsables del conflicto por parte de un tribunal y la restauración de las fronteras ucranianas de 1991. Rusia, que no ha sido invitado, dijo el lunes que seguirá con atención las conversaciones.

No condena el ataque

Bagchi no informó quién representará a India en la reunión. "Se los haremos saber cuando esté en condiciones de hacerlo”, informó el vocero a la prensa. Ucrania, en tanto, había adelantado que el Kremlin no sería bienvenido en la cita, donde se espera que participen también Brasil, Sudáfrica y Estados Unidos. No se descarta la presencia de algún representante de China.

India se ha negado a condenar a Rusia por la invasión a gran escala de Ucrania el año pasado. Al mismo tiempo, ha aumentado sus intercambios comerciales con Moscú. Como encargado de organizar la cumbre del G20 este año, India recibirá en septiembre la visita del presidente de Estados Unidos, Joe Biden, de su par chino, Xi Jinping, entre otros jefes de Estado.

DZC (Reuters, AP)