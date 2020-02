Human Rights Watch pide crear organismo para desaparecidos por Estado Islámico en Siria

La organización Human Rights Watch (HRW) pidió este martes (11.02.2020) que el gobierno sirio y las autoridades kurdas creen un sistema formal para compartir información y revelar el destino de aquellos civiles que fueron arrestados por el grupo yihadista Estado Islámico (EI) durante sus tres años de control en Siria.

El 23 de marzo de 2019, el EI fue derrotado territorialmente en el este de Siria por las Fuerzas de Siria Democrática (FSD), una alianza liderada por kurdos y apoyada por la coalición internacional encabezada por Estados Unidos, tras una larga ofensiva que se produjo en paralelo a otra operación militar encabezada por Damasco y respaldada por su aliada Moscú.

"Las personas cuyos seres queridos se encontraban en territorios que hoy están controlados por las fuerzas gubernamentales sirias dicen que solo han escuchado rumores, según los cuales el EI habría matado a todos sus prisioneros", indicó HRW en un informe, de 57 páginas.

La ONG critica que tanto las autoridades kurdas como el gobierno sirio no han proporcionado suficientes datos sobre el paradero de los detenidos. Entre los desaparecidos figuran, por ejemplo, el periodista británico John Cantlie o el sacerdote jesuita Paolo Dall'Oglio.

"Falta de voluntad política"

El EI irrumpió en 2014 en Siria y llegó a controlar amplias áreas del país, que tras su derrota se dividen ahora entre las autoridades kurdas, en el noreste de Siria, y las dominadas por Damasco.

"No está claro por qué las autoridades sirias y locales no están aportando respuestas del paradero de la gente desaparecida, parece una falta de voluntad política de las autoridades para dedicar realmente sus recursos y atención a este caso (...) no ven la urgencia de esta situación", afirmó a la agencia Efe Sara Kayyali, investigadora para Siria en HRW y autora del informe.

Personas anteriormente detenidas por el EI dijeron a HRW que el grupo yihadista "los encarceló en instalaciones que luego fueron bombardeadas por la coalición liderada por Estados Unidos o la alianza militar sirio-rusa".

Una fosa común en Al Raqa.

Proteger las fosas comunes

Aunque HRW no ofrece cifra de desaparecidos, en su informe cita a la Red Siria para los Derechos Humanos que ha documentado 8.143 casos de personas detenidas por el EI cuyo paradero sigue sin saberse.

La organización también pidió que se protejan las fosas comunes donde se encuentran los restos mortales de miles de personas ejecutadas por los yihadistas. El proceso de identificación de estos cadáveres hallados en fosas en Siria e Irak es lento, costoso y complicado.

VT (efe, afp)

