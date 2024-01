Huelga en Argentina: "El bautismo de fuego de Milei"

"El bautismo de fuego de Milei"

Así titula el periódico alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung un artículo en el que analiza las protestas y la huelga general del 24 de enero de 2024 contra las reformas del presidente argentino, Javier Milei: "Jamás un presidente argentino se había enfrentado a esta acción sindical tan pronto en su mandato. Sin embargo, la temprana protesta de los sindicatos no fue una sorpresa. (…) Lo cierto es que esta primera huelga general no desvió a Milei de su camino. Le faltó fuerza para hacerlo. Pero también es seguro que ésta no ha sido la última huelga general a la que se enfrentará Milei. Ya se alzan voces llamando a una huelga general de 24 horas el próximo martes, cuando el Congreso decida sobre el paquete legislativo. Ahí es donde se está librando actualmente una batalla mucho más decisiva, aunque mucho más silenciosa."

"Primera resistencia contra Milei"

El diario alemán Tageszeitung (taz) escribe al respecto: "La marcha de protesta transcurre pacíficamente, salvo algunos pequeños roces con la policía uniformada. En lugar de gases lacrimógenos, las nubes de humo de los numerosos puestos ambulantes de parrilladas recorren las calles y abren el apetito para un choripán. Al final del día, las cifras de participantes reportadas por los sindicatos y por el gobierno están tan distantes como sus posiciones ideológicas.

Mientras que la CGT cuenta 600.000 manifestantes en la capital y 1,5 millones en todo el país, el Ministerio de Seguridad cifra en 40.000 los participantes en la capital. El hecho es que la resistencia se está formando poco a poco, sobre todo, porque el país está de vacaciones."

Según el analista del diario Tageszeitung, los sindicatos en Argentina"se han convertido hace tiempo en grandes empresas del sector sanitario y en propietarios de grandes centros sanitarios. El nepotismo explica que algunos jefes sindicales lleven décadas en el cargo, o que su sucesión se organice en el seno de la familia, como en el caso del sindicato de transportistas de la familia Moyano. Es difícil imaginar una solución amistosa a este conflicto."

Javier Milei "tuvo que ceder"

El semanario económico Wirtschaftswoche apunta: "El día de la huelga, Buenos Aires estaba lejos del estado de excepción que los sindicatos quizá esperaban. Sin embargo, las protestas de las últimas semanas, tanto las del Parlamento como las de los ciudadanos del país asolado por la inflación, han conseguido algo: Javier Milei tuvo que ceder para que su programa de reformas no muriera ya en su fase inicial. Es de esperar que un proceso de aprendizaje como éste se convierta en la norma durante su mandato."

"Nada ha cambiado en la división del país"

El diario berlinés Tagesspiegel describe así los sucesos del 24 de enero en Buenos Aires: "Hace calor, el sol pega fuerte y bastantes argentinos siguen de vacaciones: A pesar de ello, los sindicatos argentinos consiguieron movilizar el miércoles a un número considerable de manifestantes. No es el gran levantamiento popular, pero tampoco es un 'fracaso total', como dice haber reconocido la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Como suele ocurrir, la verdad se encuentra en algún punto intermedio. (…) El miércoles fue también una prueba de fuerza para ambos bandos. Demostró que nada ha cambiado en la división del país. Milei puede seguir contando con un fuerte apoyo, pero los sindicatos y el peronismo ya están ganando terreno de nuevo."

Protestas "más tibias de lo esperado"

Por su parte, el matutino suizo Neue Zürcher Zeitung resalta lo siguiente: "Fue la primera huelga en cinco años. Los sindicatos nunca habían convocado protestas contra el gobierno peronista de izquierdas de Alberto Fernández, aunque el presidente se mantuvo pasivo mientras el país se hundía cada vez más en la crisis, con una inflación creciente y una grave recesión. Las protestas, más tibias de lo esperado, reforzarán probablemente la posición de Milei en las negociaciones en el Congreso sobre sus reformas."

(cp)