Honduras: “La esperanza se llama Xiomara Castro”

El periódico alemán Neues Deutschland predice un cambio político en Honduras, con la victoria de la oposición y titula: "La esperanza se llama Xiomara Castro": "Xiomara Castro, la candidata opositora, va a la cabeza de las encuestas sobre las elecciones presidenciales en Honduras. El clan del presidente saliente, Juan Orlando Hernández, ya se ha salido con la suya en varias ocasiones con comicios fraudulentos. (…). Como ya sucedió en el pasado, también en las elecciones en 2021 Estados Unidos será el que incline el fiel de la balanza. Ya dejaron varias veces a los movimientos democráticos de la izquierda liberal abandonados a su suerte, como en 2009, cuando el presidente José Manuel Zelaya, legitimado democráticamente, fue derrocado por un golpe de Estado. Ahora, su mujer, Xiomara Castro, se presenta como candidata presidencial. El motivo del golpe fueron las primeras y cautelosas reformas sociales de Zelaya, que fue sacado de la cama de la residencia presidencial a punta de pistola, con la venia de la entonces secretaria de Estado de EE. UU., Hillary Clinton. También durante las elecciones de 2013 y 2017, EE. UU. se mantuvo de brazos cruzados ante las andanzas de la banda archiconservadora en torno al ahora saliente presidente, Juan Orlando Hernández.

La compra de votos y la abierta manipulación de los comicios fueron ignorados por EE. UU., que toleró la extensión de un sistema híper corrupto bajo dirección de Hernández. A todo eso, los hechos hablan claro: el hermano del presidente, Antonio Hernández, cumple pena perpetua en una prisión de EE. UU. por contrabando de drogas y homicidio. Y Juan Orlando Hernández está siendo investigado por lavado de dinero, financiación ilegal de campaña y narcotráfico.

Sin embargo, aunque Hernández mismo no puede presentarse como candidato, el sistema Hernández vuelve a la carrera por la presidencia. (…) Brindar perspectivas para los hondureños, sin embargo, sería también de interés de Estados Unidos, ya que las caravanas de migrantes que viajan desde San Pedro Sula hacia el norte en dirección a ese país van en aumento. (…). Según analistas, empero, la difusa agenda política de Xiomara Castro podría costarle votos. Ese es uno de los problemas. El otro es que el conservador Partido Nacional compra votos, pagando hasta 7.000 lempiras (unos 260 euros) por cabeza. Hay una gran probabilidad de que los carteles de la droga cercanos al Partido Nacional provean los medios para ello, como en elecciones anteriores. No pocos en Honduras son de la opinión de que el país ya hace mucho que no es una democracia, sino un narcoestado."

La oposición aspira a tomar el poder en Honduras

El diario suizo Neue Zürcher Zeitung se refiere a la candidata hondureña Xiomara Castro y a sus posibilidades de ser electa como primera presidenta del país: "'Se van, se van, ya se van', cantaban los seguidores del Partido Libertad y Refundación (Libre), el sábado pasado en el centro de San Pedro Sula, la capital económica de Honduras. Y la candidata Xiomara Castro preguntó a la multitud: ‘¿En cuántos días se van?' ‘¡En ocho!', resonó la respuesta. Este domingo, la alianza opositora liderada por la candidata de izquierda podría derrotar al gobernante Partido Nacional luego de 12 años en el poder. Una mayoría simple sería suficiente, pues no hay segunda vuelta.

En encuestas, Xiomara Castro, madre de cuatro hijos, lidera claramente por delante del candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura. Xiomara Castro es la esposa del expresidente Manuel Zelaya, que fue derrocado por un golpe de Estado del Partido Nacional, conservador de derecha, en 2009, y trasladado al exilio en Costa Rica. Ahora, Xiomara Castro espera reemplazar al partido gobernante en torno al presidente Juan Orlando Hernández.

Hernández no puede presentarse luego de dos mandatos, por lo cual ahora lo hace Nasry Asfura. El alcalde de la capital, Tegucigalpa, a quien llaman ‘Tito'”, está bajo investigación por haber aparecido como accionista de varias empresas extraterritoriales. En la mayoría de las encuestas, Asfura está muy por detrás de Xiomara Castro, y por eso apenas podría ganar los comicios con medios legales.

Pero, a partir de 2017, los sondeos ya pronosticaban una victoria de la oposición. Y hasta el recuento de dos tercios de los votos, el candidato opositor Salvador Nasralla le llevaba clara ventaja a Hernández. Pero luego el partido en el gobierno sacó su as de la manga: de pronto, frenó el escrutinio durante dos días, y después de otras tres semanas de incertidumbre, Hernández fue declarado ganador con 50.000 votos. Observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos (OEA), cuestionaron el resultado. Cerca de 30 personas fueron asesinadas en protestas de la oposición. Pero Hernández tenía la bendición del gobierno de Trump. (…).

El Partido Nacional debería mantener al menos su fortaleza en el Congreso para impedir una renovación de los cargos centrales de la Justicia, anunciada por la oposición, y obligar a Xiomara Castro a un "pacto de impunidad” para seguir apañando la corrupción. Lo decisivo será la participación popular en las elecciones. Más de 30 candidatos, principalmente de las filas opositoras, han sido asesinados. Antes de los comicios de 2017 fueron 12. Si los hondureños se quedan en casa este domingo, eso debilitará a Xiomara Castro. Además, según corresponsales en el país, bandas criminales intimidan a los residentes de barrios pobres para que voten por el Partido Nacional.”

Nicaragua: "Métodos bielorrusos en Centroamérica”

Así se titula un artículo del matutino alemán Die Tageszeitung (taz): "El gobierno de Nicaragua levantó el lunes sorpresivamente el requerimiento de visas para los cubanos. De ese modo, Nicaragua es el país al que más fácilmente pueden llegar los cubanos y cubanas que quieren viajar hacia Estados Unidos. Pero los expertos consideran la decisión nicaragüense como el comienzo de un nuevo éxodo de la isla. (…) Cuba abrió sus aeropuertos nuevamente el 15 de noviembre, luego de un año de cierre por la pandemia. (...).

Todavía no hay vuelos directos regulares hacia Nicaragua, pero eso podría cambiar rápidamente. (…) La farsa electoral para confirmar en el poder a Daniel Ortega no fue reconocida por casi nadie en Latinoamérica. Sin embargo, sí hubo expresiones de solidaridad y felicitaciones desde La Habana. Por el otro lado, los sandinistas nicaragüenses manifestaron su apoyo al gobierno de Cuba cuando se anunciaron protestas de la oposición, a mitades de noviembre, aunque estas no hayan tenido lugar luego de una represión masiva. La esperada oleada de cubanos que quieren salir del país en dirección a México y EE. UU. tiene, aparentemente, la intención de generar presión para persuadir al gobierno de Biden de que levante las sanciones estadounidenses contra ambos países, un método que recuerda al utilizado por Bielorrusia en la frontera con Polonia.”

