Hertha Berlín en caída libre: “Está prohibido perder”

En instancias decisivas, a escasas jornadas de que termine el campeonato alemán, la turbulencia del descenso en la parte baja de la tabla envuelve más emociones que los duelos en la cima. La presión por sacudirse el aroma a azufre del purgatorio presenta, en determinante partido estelar de este sábado, al Hertha Berlín que visita Mönchengladbach, donde enfrenta a un Borussia en circunstancias no menos apremiantes.

El equipo de la capital ha puesto a toda la institución en jaque: el entrenador, Tayfun Korkut, tiene la obligación de anotar goles y sumar puntos este fin de semana, esa fue petición del director general del club, Fredi Bobic. Por si fuera poco, a inicios de esta semana, el director deportivo, Arne Friedrich, dejó su puesto antes de lo previsto, según anunció club capitalino este lunes (07.03.2022).

"En una discusión abierta, hemos determinado conjuntamente que, con vistas a la planificación de la próxima temporada, tiene más sentido poner fin ahora a nuestra cooperación", dijo Bobic.

Bobic-Korkut, una dupla en crisis

"Es una bonita frase: está prohibido perder”, respondió Korkut entre risas este jueves (10.03.2022), cuando se le preguntó por el objetivo de su equipo cuando visiten a los renanos del Gladbach. Y sin embargo, se mostró relajado, e incluso, le restó importancia al tema del descenso: "Eso ocurre de vez en cuando. Por eso no es nada fuera de lo común para mí”, dijo.

A todas luces, la mancuerna Bobic-Korkut no está dando los frutos deseados, y la consigna parece clara: si Korkut no gana este sábado, se acabó. Y es que los números hablan por sí solos. Actualmente el Hertha ocupa el lugar 16 de la general, y Korkut no ha ganado ninguno de sus nueve partidos oficiales en lo que va de 2022.

Desde su llegada al club de la "vieja dama” en sustitución de Pal Dardai, el pasado mes de noviembre, el entrenador de 47 años solo ha conseguido nueve puntos de 36 posibles. Es decir, el equivalente a tres triunfos en 12 encuentros.

Se encienden las alarmas en Mönchengladbach

No obstante, los "potros” del Galdbach, que aventajan en cuatro puntos a los berlineses, solo han ganado dos de sus últimos trece partidos de liga. Dicha situación es vista como una oportunidad única por Bobic: "Tenemos una gran oportunidad de arrastrar a un club que también tiene otras exigencias sobre sí mismo y de acercarnos”, dijo el director de 50 años.

Así, las cosas no están nada fáciles para los dirigidos por Adi Hütter, quien no podrá estar en el banquillo técnico luego de darse a conocer que dio positivo a coronavirus. Será su entrenador asistente Christian Peintinger quien tendrá las riendas del equipo este sábado en el Borussia Park.

Por si fuera poco, tampoco podrá contar con dos de sus futbolistas protagónicos: Jonas Hoffmann, motor del mediocampo y crucial en el despliegue ofensivo por derecha es baja debido a un desgarro de fibra muscular, mientras que Ramy Bensebaini está suspendido por acumulación de tarjetas amarillas.

