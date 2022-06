Heroico rescate salva de ahogarse a la nadadora Anita Álvarez en los Mundiales de Hungría

Solo su rápida reacción evitó una tragedia cuando Andrea Fuentes hizo un dramático rescate. La entrenadora de Estados Unidos supo que algo andaba mal cuando vio a la nadadora artística Anita Álvarez hundirse inmóvil en el fondo de la piscina, durante una rutina libre en solitario del Mundial de Natación que se celebra en Hungría.

Fuentes, completamente vestida, se zambulló y nadó hacia Álvarez, que no respondía, la abrazó y la levantó hasta la superficie del agua, donde otra persona la ayudó a salir de la piscina. Álvarez, dos veces compeditora olímpica, se había desmayado y caía al fondo de las aguas.

Luego del rescate se le brindó atención médica inmediata, y este jueves ella msma informó que se sentía mucho mejor.

"Anita ha sido evaluada por personal médico y continuará siendo monitoreada. Se siente mucho mejor y está aprovechando el día para descansar'', dijeron representantes del equipo de nado artístico la agencia Associated Press, en un comunicado.

"Ver la emergencia médica de ayer de la dos veces atleta olímpica Anita Álvarez y el posterior rescate por parte de la entrenadora Andrea Fuentes fue desgarrador para nuestra comunidad. Antes había dado una actuación excepcional en solitario y compitió brillantemente en cuatro competencias preliminares y tres finales durante seis días”.

Álvarez terminó séptima en la final individual del miércoles.

Anita podría regresar

"Si ella nadará o no en la final del equipo libre el viernes, lo determinarán Anita y el personal médico experto", agregó el equipo.

Fuentes también dijo que Álvarez estaba mucho mejor en una publicación de Instagram.

"Los médicos revisaron todos los signos vitales y todo está normal: frecuencia cardíaca, oxígeno, niveles de azúcar, presión arterial, etc. todo está bien'', escribió Fuentes. "A veces olvidamos que esto sucede en otros deportes de alto rendimiento. Maratón, ciclismo, cross country. Todos hemos visto imágenes donde algunos deportistas no llegan a la meta y otros les ayudan a llegar. Nuestro deporte no es diferente a otros, solo en una piscina, superamos los límites y, a veces, los encontramos”.

