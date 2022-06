"Dos minutos sin respirar": entrenadora narra el drama del angustioso rescate en la piscina

La nadadora artística Anita Álvarez estuvo "al menos dos minutos sin respirar" después de desmayarse y caer al fondo de la piscina en los campeonatos del mundo, dijo su rápida entrenadora que le salvó la vida.

"Creo que estuvo al menos dos minutos sin respirar porque tenía los pulmones llenos de agua", dijo la entrenadora Andrea Fuentes, cuatro veces medallista olímpica de natación artística, y añadió que el corazón de la nadadora latía.

"Vomitó el agua, tosió y eso fue todo, pero fue un gran susto", dijo Fuentes.

Anita Alvarez of United States is carried on stretcher after collapsing during the solo free final of the artistic swimming at the 19th FINA World Championships in Budapest, Hungary,