Hechos y datos insólitos acerca del idioma alemán

La palabra de la semana

der Blindflug

Muchas personas se ponen nerviosas cuando tienen que conducir con niebla. ¿Cómo cree que se sienten los pilotos? A pesar de que durante la mayor parte del vuelo no ven prácticamente nada, los pilotos no se ponen nerviosos. En otras palabras, los pilotos "vuelan a ciegas”. El "vuelo a ciegas” también se utiliza en sentido figurado, es decir, cuando uno no tiene una estrategia o no está preparado.