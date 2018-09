Hamilton triunfa en Singapur y se acerca a su quinta corona

A falta de seis carreras para acabar la temporada, el británico Lewis Hamilton (Mercedes) dio un paso gigantesco en su camino a la obtención del que sería su quinto título mundial al adjudicarse este domingo (16.09.2018) el Gran Premio de Singapur de Fórmula 1. Casi sin sobresaltos, el líder de la clasificación sumó su séptima victoria de la temporada y llegó a los 69 triunfos en toda su carrera.

Su más cercano perseguidor en la clasificación mundial, el alemán Sebastian Vettel (Ferrari), solo remató tercero en Singapur, justo detrás del holandés Max Verstappen (Red Bull), por lo que quedó a 40 puntos del británico, que comienza a ver cómo se hace realidad lentamente la posibilidad de alcanzar el pentacampeonato, tras las coronas ganadas en 2008, 2014, 2015 y 2017.

Hamilton casi no pasó sobresaltos en las 61 vueltas de Marina Bay y apostó por mantener la primera posición. Vettel no tuvo opciones de pelear por la punta y ni siquiera acertó la estrategia cuando apostó con las detenciones en boxes. "Los Ferrari dieron una buena pelea durante el fin de semana, pero no estoy seguro de lo que sucedió con su ritmo en la carrera", expresó Hamilton, sorprendido por el desarrollo de la carrera.

Vettel, sin oportunidad

"Ha sido la carrera más larga de mi vida, me alegro de que haya terminado, Max (Verstappen) ha peleado bien. Vaya fin de semana, me siento privilegiado", aseguró el corredor británico tras salir de su monoplaza. "Ha sido una carrera dura, he tenido un apoyo tan grande aquí, una buena salida, el equipo nunca se ha rendido, no ha perdido la fe ni en mí ni en Valtteri (Bottas) y en nuestra habilidad", añadió.

Vettel, por su parte, reconoció que no tuvo ninguna chance. "Si miramos la carrera de hoy no hemos tenido oportunidad en ningún momento, no hemos sido suficientemente rápidos y en este fin de semana no hemos podido sacar todo lo que se podía del coche”, señaló el piloto alemán, que tendrá la posibilidad de acortar distancias en el Gran Premio de Rusia, que se disputará en dos semanas más en Sochi.

DZC (dpa, EFE)

