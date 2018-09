Lewis Hamilton arruina la fiesta de Ferrari en Italia

Su sexto triunfo en la temporada alcanzó este domingo (02.09.2018) el piloto de Mercedes Lewis Hamilton al adjudicarse el Gran Premio de Italia, corrido en Monza. Con esto, el británico dio un enorme paso hacia su quinto título mundial de Fórmula 1 al ampliar a 30 puntos su ventaja sobre su más cercano competidor, el corredor alemán Sebastian Vettel (Ferrari).

Lo de Hamilton fue un verdadero golpe a la cátedra, pues amargó la fiesta de Ferrari en su propia casa, ante miles de "tifosi” que tiñeron de rojo las gradas, pero que se fueron tristes por el triunfo de Mercedes. Pese a que partió tercero, tras los dos hombres de la escudería italiana, el británico adelantó a Vettel en una maniobra genial en la primera vuelta y a nueve giros del final dio otra clase magistral al rebasar al otro Ferrari, el del finlandés Kimi Raikkonen.

"No me lo esperaba, empecé tercero. Ayer Ferrari tenía un gran ritmo. No tenía ni idea de cómo iba a acabar la carrera, hay mucha presión para todos. Ha sido una carrera dura, pero realmente he disfrutado. Estamos muy igualados con Ferrari y hoy se ha decidido por detalles como cuidar mejor los neumáticos. Vimos el desgaste de Kimi y cuidé más mis gomas para intentar ganar", explicó Hamilton, exultante.

A seguir esperando

El hombre de Mercedes ganó por delante de los finlandeses Raikkonen y Valtteri Bottas -su 'segundo' en Mercedes- y festejó por quinta vez en Monza, igualando el récord de triunfos en el templo de la velocidad del alemán Michael Schumacher -único séptuple campeón mundial y plusmarquista de victorias (91) en la categoría reina-, convaleciente aún del grave accidente de esquí que sufrió a finales de 2013 en Meribel, en los Alpes franceses.

Con este resultado, Hamilton llega a los 256 puntos en la clasificación, mientras que Vettel sumó 226 tras su cuarta posición de este domingo. Ferrari, en tanto, deberá seguir esperando para volver a ganar en Monza. El último triunfo de los rojos en la meca de la velocidad fue en 2010. Aún quedan siete Grandes Premios para ver si Ferrari puede superar a Mercedes esta temporada. La próxima carrera será el 16 de septiembre en Singapur.

DZC (EFE, dpa)

