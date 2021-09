Hace 25 años se publicó el mítico disco "Buena Vista Social Club"

Wim Wenders: lo que hay que saber sobre sus películas

Limitado por Hollywood

Wenders era un gran admirador de EE. UU. y del cine estadounidense. En 1977, se fue a la tierra de sus sueños para hacer películas allí. Pero el sistema de estudios de Hollywood no lo hizo feliz. Wenders era un artista, no un director encargado. No obstante, su filme "Hammett" (1982), sobre el escritor estadounidense Dashiell Hammett, sigue siendo una de sus obras más interesantes.