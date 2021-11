Guillermo Lasso: Ecuador enfrentará el problema del narcotráfico "con entereza y decisión"

Desde Glasgow, Carol Guerrero, enviada especial de DW en la cumbre del clima COP26, entrevistó al presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, quien cuenta sobre los retos y acciones bilaterales en materia medioambiental, así como los desafíos que enfrenta su administración en el pulso de la coyuntura local.

DW: Presidente, cuéntenos ¿cuál es el mensaje que usted trae esta COP26 aquí en Glasgow?

Gillermo Lasso: Bueno, el mensaje principal que el Ecuador trae al mundo entero es que vamos a ampliar la reserva marina de Galápagos en 60 mil kilómetros cuadrados. Y queremos con esta decisión, también, promover propuestas de canje de deuda por conservación que permitan obtener los recursos financieros a perpetuidad para poder controlar esta reserva marina.

Háblenos un poco de la agenda que tendrá acá. Tenemos entendido que se va a reunir con otros jefes de Estado y de gobierno, con los líderes que asisten a esta cumbre.

Mañana tendremos una presentación conjunta: Ecuador, Colombia, Panamá y Costa Rica, y tendrá que ver precisamente con este corredor de reserva marina que va desde Galápagos hacia el norte. Y también mantendré reuniones, como por ejemplo, con Jeff Bezos, líderes mundiales en el campo privado preocupados por la conservación y por el cambio climático. Haré propuestas concretas para proyectos que puedan ser financiados precisamente en la Isla Galápagos, y que tienen que ver con agua potable, con alcantarillado y con la conservación del Parque Nacional Galápagos.

¿Qué tan optimista es usted en esta COP26 que cuenta con dos importantes ausencias, como la de Vladimir Putin y el presidente de China, Xi Jinping, que son, recordemos, dos de los grandes contaminantes en el mundo?

Esta es mi primera cumbre climática. Por lo tanto, me voy cargado de ilusión, con mucho optimismo, con muchas ganas de tomar acciones como la que hemos anunciado hoy. Y compromisos de enfrentar desafíos para evitar el cambio climático, con proyectos como el cambio de energía en el caso del servicio público de transporte.

En DW hemos hablado de otros temas que están ocurriendo en su país, por ejemplo, la crisis carcelaria. ¿Qué nos puede contar al respecto? ¿Está bajo control la situación? ¿Cómo se puede explicar esta violencia que se ha registrado en las cárceles de su país?

Este es un tema muy triste, y me entristece más tener que contar que esto es consecuencia de que en los últimos 14 años tuvimos primero un gobierno muy contemplativo con el narcotráfico, diría yo, casi promotor del narcotráfico, y un segundo gobierno absolutamente indiferente. Tenemos una realidad de seguridad pública que se refleja en las cárceles, pero hay un problema muy grave de salud pública que se refleja en las calles cuando niños y jóvenes consumen drogas en el Ecuador, lo cual no era usual hace 14 años. Vamos a tener que enfrentar este problema, y lo vamos a hacer con mucha entereza y decisión. Porque se van a requerir, por lo menos dos, tres o cuatro lustros para poder recuperar a la sociedad ecuatoriana del consumo de las drogas y de la violencia e inseguridad que traen como consecuencia estos hechos.

El presidente Lasso es recibido en la COP26 por el secretario general de la ONU, Antonio Gutérres, y el primer ministro británico, Boris Johnson (01.11.2021)

¿Qué tan controlada está la situación en este momento, presidente?

En la coyuntura, tenemos previsto un proyecto que demanda una inversión de cerca de 80 millones de dólares para hacer renovaciones en obras civiles, y para adquirir tecnologías en escáner, inhibidores de teléfonos celulares, cámaras de video, y luego reformas legales que van a ser necesarias. Porque hoy el sistema carcelario está en manos de guías penitenciarios que, de acuerdo con la ley, máximo pueden tener un tolete frente a bandas de narcotraficantes, mafias que dentro de las cárceles tienen sofisticadas armas. Por lo tanto, es un desafío muy grande, donde el Estado ecuatoriano va a tener que, con cautela y prudencia, recuperar la soberanía en el sistema penitenciario del Ecuador, y a la vez arreglar el problema de salud pública en las calles del país.

También hemos registrado protestas que se han suscitado en Ecuador en el marco de un paro nacional. ¿Cuál es la situación en este momento y cuál es la respuesta que usted da a esta manifestación que hay en algunas ciudades de su país?

Mire usted la pregunta que me hace en el ambiente de la cumbre de cambio climático, donde vemos que es necesario el cambio del uso de combustibles fósiles por energías limpias. Y el paro, ¿qué propone? Que se disminuya el precio de los combustibles fósiles. Es decir, ir en contravía de lo que va el mundo. En todo caso, los hechos reales es que el paro ha sido un fracaso en esta ocasión. Un fracaso total, porque los planteamientos que realizan los líderes, en este caso líderes indígenas o líderes sindicales, van en contramano de lo que el mundo está planteando precisamente en esta cumbre de cambio climático. Lo hemos enfrentado con una presencia decidida al Estado y, como le digo, ha sido un fracaso el paro.

Presidente, antes de despedirlo le quisiera preguntar por un tema del que se ha hablado mucho, de los famosos Papeles de Pandora, y usted ya ha dado su punto de vista al respecto. Para quienes tienen dudas sobre este tema, ¿qué responde usted sobre sobre estos Papeles de Pandora?

Me parece muy bien que los periodistas internacionales hagan una investigación a fondo de los líderes políticos. Los líderes políticos tenemos la obligación de responder, de siempre atender los cuestionamientos. Y frente a una carta que me envió la Asociación Internacional de Periodistas, yo la contesté, y dije lo que diré ahora: investigaron en todo el mundo, pero creo que les faltó investigar dentro de Ecuador. Yo soy uno de los más grandes contribuyentes en el Ecuador. En los últimos 15 años, de manera directa e indirecta, he pagado una suma cercana a los 590 millones de dólares en impuestos. Eso es una cantidad muy grande. Veo que le llama la atención a usted. Así que, lo que ha quedado claro es que el origen de mis recursos, el origen de mis ingresos en el campo privado, es en mi condición de principal accionista del Banco de Guayaquil. He recibido mis dividendos por los que he pagado impuestos, y obviamente que he tenido ahorros en el exterior. Cuando ha llegado una ley, llamado de paraísos fiscales que me prohibía tener empresas en esos lugares, he cumplido con la ley previo a mi solicitud de inscripción de candidato a la Presidencia de la República.

Por lo tanto, no tengo ninguna inquietud. Puedo explicar todo el origen del último dólar que tengo guardado en mi bolsillo. Que continúen las investigaciones, pero que lo hagan también en Ecuador, porque con un solo clic hubieran podido obtener la información. La historia tributaria mía de los últimos 15 años. Valores que, por sus ojos me doy cuenta que le sorprendieron. Cerca de 590 millones de dólares en impuestos. Por lo tanto, yo no he armado nunca ninguna trama corporativa para evitar el pago de impuestos.

Presidente, gracias por acompañarnos y por responder todas estas preguntas desde la COP26 en Glasgow. Muchas gracias.

Muchas gracias por la oportunidad que me ha dado de tener esta entrevista con la Deutsche Welle y siempre estaré a las órdenes de ustedes.



La entrevista fue realizada por Carol Guerrero.

(ee/cp)