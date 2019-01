Gueto de Varsovia: "¿Quién contará nuestra historia?"

¿Quién contará nuestra historia? Ese el título del libro que el historiador Samuel Kassov publicó en 2007 sobre la figura de Emanuel Ringelblum y el archivo secreto del gueto de Varsovia. El nuevo documental de la directora estadounidense Roberta Grossman se basa en ese libro. El film relata las vivencias del historiador polaco Emanuel Ringelblum, que en 1940, junto con decenas de miles de compañeros de infortunio judíos (al final fueron medio millón), fueron aislados por las fuerzas de ocupación alemanas en un barrio de Varsovia. Solo durante el primer año de su encierro, murieron allí 70.000 personas debido a las enfermedades y la desnutrición. El investigador del Holocausto Wolfgang Benz describe la función de los guetos como "paso previo a la exterminación”. Emanuel Ringelblum pareció haberlo intuido, a la vista del horror cotidiano vivido en aquel lugar. Y decidió archivarlo todo para la posteridad.

En recipientes de leche y cajas de hojalata

"Alegría del Shabat” es el nombre en clave del archivo secreto de Ringelblum y otras sesenta personas. La colección da testimonio del horror del Holocausto, pero también de la vida y la cultura judías antes de la guerra. Incluye fotos, carteles, artículos de periódicos, cartillas de racionamiento, diarios, poemas, fragmentos escritos de los alemanes y objetos cotidianos aparentemente poco importantes. Todo ello fue escondido en cajas de metal y en recipientes de leche. Emanuel Ringelblum fue asesinado a tiros por los alemanes en 1944. Pero tres de los colaboradores de su archivo sobrevivieron al Holocausto y diez cajas de hojalata que contenían 1.700 objetos de la colección fueron rescatadas en el otoño de 1946 de entre las ruinas del gueto. Un par de años después, fueron descubiertos dos grandes recipientes de leche y fragmentos de un diario.

Emanuel Ringelblum vivió entre 1900 y 1940.

Dignidad en el relato de la propia historia

"¿Escribirán los alemanes nuestra historia o lo haremos nosotros?", inquiere al inicio de la película la voz de Rachel Auerbach, periodista y crítica literaria que manejaba una cocina en el gueto y participó de forma temprana en el secreto proyecto de archivo de su conocido Emanuel Ringelblum. La voz de Auerbach, fallecida en 1976, sirve como hilo conductor a lo largo del film. Su presencia acompaña el trabajo de archivo y la lucha diaria contra el hambre.

Una y otra vez, el documental refleja el hambre sufrida en el gueto, debido a la escasez alimentaria sistemática a la que los sometían los alemanes. En una parte del film, se dice que la estrategia para vencer el hambre era "escribir, como demostración última de que uno se escucha a sí mismo”. Tanto Auerbach como Ringelblum escribieron. A ambos les importaba conservar la dignidad en el relato de su propia historia. Lo que resulta prácticamente increíble de todo esto es la tardía victoria del archivo. Al final, solo tres personas conocían el escondite y solo dos de los cuatro escondites quedaron sin descubrir. Uno de ellos se supone que permanece todavía hoy incólume en el suelo de Varsovia. Los objetos conservados del archivo "Alegría del Sabat” fueron declarados por la Unesco en 1999 Patrimonio Cultural de la Humanidad. Hoy siguen siendo una fuente central de conocimiento sobre el Holocausto.

Al igual que hace más de 25 años la película de Steven Spielberg "La lista de Schindler” y su representación del gueto de Varsovia dejó en los espectadores una honda impresión, el drama documental de Roberta Grossman conmueve y hace reflexionar con la recreación de escenas cotidianas en el gueto, acompañadas y subrayadas por citas y objetos históricos.

El film "Who Will Write Our History" sobre el archivo secreto del gueto de Varsovia se estrena a nivel mundial el próximo 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración de las Víctimas del Holocausto. Hay previstos eventos en Francia, Brasil y Sudáfrica, entre otros lugares del mundo. El canal de televisión Arte emite la película el viernes, 25 de enero de 2019, y permanecerá disponible en su mediateca hasta el 14 de abril de 2019.

