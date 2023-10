Guerra de narcos en Chiapas

Policía patrulla en San Crristóbal de las Casas. Imagen: Artur Widak/NurPhoto/picture alliance

La primera vez que fue mencionada públicamente la existencia del narcotraficante "Güero Pulseras”, líder del Cartel de Sinaloa en Chiapas- estado ubicado en la frontera entre México y Guatemala-, fue justamente hace un año en esta columna de DW.

Supe de su existencia gracias a las oportunas denuncias ciudadanas presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR) y escritos dirigidos al Presidente Andrés Manuel López Obrador, de las cuales se me envió copia y cuyo contenido revelé en este espacio. En ellas se denunció las operaciones de "Güero Pulseras” en Frontera Comalapa bajo las órdenes de Ismael Zambada García, alias "El Mayo”, líder del Cartel de Sinaloa (CS).

Las actividades criminales de la poderosa organización, según dichas denuncias, cuentan con la protección del gobierno de Chiapasencabezado por el morenista Rutilio Escandón, miembros del Ejército y Guardia Nacional.

Hace un año en esos escritos se advirtió que si el gobierno de AMLO y la FGR no intervenían para frenar al CS en Chiapas iba a estallar una guerra.

Desde aquella revelación hasta ahora, varios medios de comunicación en México han puesto atención en las operaciones de dicho grupo criminal en la frontera sur. Aquella guerra en ciernes ha estallado.

La población, con un 75,5 por ciento que vive en pobreza según el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), está atrapada en una guerra entre diversas organizaciones criminales y el Cartel de Sinaloa, sin que el gobierno de AMLO ni de Escandón tomen medidas contundentes.

Su omisión es peligrosa. Chiapas es uno de los nueve estados donde en 2024 habrá comicios para elegir al nuevo gobernador, y no hay duda de que la disputa entre los grupos criminales incidirá en las elecciones.

¿Quién es el Güero Pulseras?

A través de una investigación respaldada por documentación oficial, quien se apoda "Güero Pulseras” es identificado como Jesús Esteban Machado Meza, originario de Culiacán, Sinaloa, nacido el 20 de noviembre de 1983.

Uno de sus lugares de residencia ha sido la colonia La Convención de Aguascalientes, en Navolato, Sinaloa, y en el municipio de Costa Rica, Sinaloa, que forma parte de los dominios de "El Mayo” Zambada.

Desde hace varios lustros, Chiapas es una zona estratégica para el CS por su cercanía a Guatemala. Es uno de los principales puntos de tráfico de cocaína proveniente de Centro y Sudamérica y de inmigrantes. Así como un importante punto de robo de hidrocarburos.

Durante años la cabeza más visible del CS en la entidad fue Gilberto Rivera Amarillas, alias "Tío Gil”, detenido en Guatemala en 2016 y extraditado en 2017 a Estados Unidos a petición de la Corte de Distrito Este en Columbia.

De acuerdo con la acusación criminal en su contra, las operaciones de narcotráfico las realizaba gracias a una bien aceitada maquinaria de corrupción que involucraba a autoridades de todos los niveles en Chiapas.

Según reportes más detallados a los que he tenido acceso, "Tío Gil” presuntamente había sido invitado al estado por Raciel López Salazar, quien había trabajado para la Procuraduría General de la República por muchos años, y a quien como subdelegado en Baja California se le relacionó con el cartel de los Arellano Félix. Pese a su dudoso historial público fue nombrado Procurador General del estado por el gobernador Juan Sabines Guerrero (2006-2012), emanado del Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Durante la era de "Tío Gil” como delegado del Cartel de Sinaloa controló la franja de Ocosingo, San Cristóbal de las Casas, Comitán y Frontera Comalapa, donde estableció un ‘ejercito' para resguardar la frontera con Guatemala.

Según la reconstrucción de hechos basada en fuentes directas, ahí habría contado con el apoyo de quien fuera presiente municipal de Comitán, el miembro del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Eduardo Ramírez, ahora senador de la república y aspirante a la gubernatura. Y de un cacique llamado Jesús Alejo Orantes Ruiz, conocido como empresario productor de caña con mucha influencia política en la región, quien fue varias veces candidato independiente a la gubernatura del estado.

Durante varios gobiernos, sus sobrinos Jordan Orantes Alegría y Francisco Javier Orantes Abadía han ocupado puestos clave en el estado. El primero ocupa desde hace tiempo el cargo de subprocurador del estado y el segundo subsecretario de seguridad pública. Llama la atención que han permanecido en cargos relevantes durante tres sexenios, aunque quienes han gobernado pertenecen a partidos políticos diferentes: Sabines del PRD (2006-2012), Manuel Velasco, del Partido Verde Ecologista (2012-2018) y Escandón, de Morena (2018-2024).

En la denuncia presentada hace un año en la FGR se acusa a ambos funcionarios de estar protegiendo al CS.

Zona dominada por el crimen

Durante la era del "Tío Gil” éste fue flexible al convivir con grupos criminales locales: Cartel de los Chamulas, Los Montoneros y El Maíz, conformado por guatemaltecos y mexicanos. Y el poderoso grupo criminal de Guatemala: Los Huistas.

En marzo de 2022 el gobierno de Estados Unidos afirmó que Los Huistas "es la estructura criminal dominante en el departamento guatemalteco de Huehuetenango (a lo largo de la frontera de Guatemala y México)”. La DTO Los Huistas contrabandea narcóticos mortales, incluidas cocaína, metanfetamina y heroína, desde Guatemala a través de México para su distribución en varias ciudades de Estados Unidos.

"Tío Gil” permitía operar a todos mientras nadie interfiriera con las operaciones del CS. Con la anuencia de "El Mayo” Zambada fue relevado por su hijo Ramón Gilberto Rivera, alias "El Junior”, quien cambió las reglas del juego. Impuso un ‘impuesto' criminal a todos aquellos grupos que quisieran operar en el territorio, del 40 por ciento de las ganancias.

"El Junior” se sintió tan poderoso que desafió a "El Mayo” Zambada y le advirtió que ese territorio no era ya del Cartel de Sinaloa, sino un ‘patrimonio' personal, lo cual obligó a Zambada a enviar a "El Güero Pulseras” con la orden de ejecutar a "El Junior”, quien fue asesinado el 7 de junio de 2021 y así Machado Meza quedó como el nuevo ‘embajador' del CS en la entidad.

Se afirma que para retomar el control del estado, "El Mayo” presuntamente cooptó al gobierno de Escandón, quien es amigo personal de AMLO y cuñado del ex Secretario de Gobernación Adán Augusto Santiago, ahora "coordinador político” de Claudia Sheinbaum, quien será candidata de Morena en la elección presidencial.

De acuerdo con fuentes castrenses habría habido un pago de 10 millones de dólares por la "plaza”.

Cruzando información para corroborar los señalamientos de mis informantes, obtuve un documento de la SEDENA fechado en junio de 2022 donde se afirma: "En el Estado de Chiapas, el Cártel del Pacífico (Cartel de Sinaloa), es quien actualmente mantiene la hegemonía de las actividades del narcotráfico”.

"Güero Pulseras” también quiso imponer cuotas a los grupos criminales regionales argumentando que la ‘plaza' pertenece a "El Mayo”, lo cual provocó la insurrección de los grupos criminales de la zona.

Vidas en vilo

Hasta octubre del año pasado, medios de comunicación citaban a otro personaje como parte de la discordia: Juan Manuel Valdovinos Mendoza, alias "El señor de los Caballos”, un terrateniente de Chiapas, a quien informes militares habrían supuestamente identificado como parte de Los Zetas y/o Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Desde hace meses, me informan, Valdovinos Mendoza está fuera de Chiapas, y sus propiedades fueron saqueadas. Aunque el "Güero Pulseras” logró su cometido lo que quiere es aniquilarlo.

El desgobierno y la impunidad que prevalecen en la zona sur de Chiapas pusieron en junio pasado en vilo la vida de 15 personas, con el secuestro de la joven Nayeli Cyrene Cinco Martínez y de dieciséis policías de la Secretaría de Protección Ciudadana de Chiapas quienes fueron secuestrados a plena luz del día en una transitada carretera.

De acuerdo con la denuncia presentada ante la FGR mediante un escrito dirigido al Fiscal Nacional Alejandro Gertz Manero el 27 de junio pasado, de la cual tengo copia y que tiene sellos oficiales, Nayeli fue secuestrada por "Güero Pulseras”. La denuncia fue presentada directamente por un familiar de ella cuya identidad he corroborado, pero por mantener a salvo su seguridad me reservo el nombre.

En el documento se afirma que la joven mujer fue sustraída de su domicilio en el fraccionamiento Santa Clara, de Tuxtla Gutiérrez, capital de Chiapas, por un grupo armado, el 22 de junio cerca de las cinco de la tarde. Pero cuando la familia fue a presentar la denuncia en la Fiscalía del estado, "fueron omisas para conocer de este caso”, afirma la denuncia hecha ante la FGR.

"Había varias patrullas de la Secretaría de Seguridad Pública estatal vigilando la operación y se sabe que la Secretaria de Seguridad Pública Gabriela Cepeda Soto y el Subsecretario Javier Orantes Abadía son los que le dan protección a este delincuente al igual que la Fiscalía del Estado encabezada por Olaf García…”, afirma la denuncia presentada por la familia de Nayeli.

Los familiares solicitaban a la FGR recuperar los videos registrados por las cámaras de seguridad que se ubican en la zona donde Nayeli fue secuestrada, ya que la SSP de Chiapas les dijo que estaban apagadas.

Un sujeto llamado Freddy es pareja sentimental de Nayeli. Él había trabajado con Valdovinos en sus ranchos. Se afirma que "Güero Pulseras” secuestró a Nayely para presionar a Freddy para que revelara el paradero del denominado "Señor de los Caballos”.

De acuerdo con familiares de Nayeli, funcionarios de la secretaria de seguridad pública estatal quisieron presionarlos para que retiraran la acusación contra el líder del CS en el estado y contra las autoridades de Chiapas.

El 27 de junio, un grupo armado secuestró a 14 policías estatales, y luego los obligaron a grabar un video en el que señalan "Solicitamos al señor gobernador su valiosa intervención para que podamos estar con nuestras familias. Por tanto, exigimos las renuncias de Francisco Orantes Abadía, Roberto Yair Hernández y el licenciado Marco Antonio Burguete Ramos, de la Secretaría de Seguridad Pública”. Y pidieron la liberación de Nayeli.

El secuestro de los policías se convirtió en un tema nacional. Y AMLO pidió públicamente su liberación y, a cambio, ofreció que se iba a investigar a los funcionarios denunciados. Hasta ahora se desconocen los avances de dichas indagatorias o si estas realmente se están realizando.

Según la versión de personas relacionadas con los hechos, fue el propio Orantes Abadía quien habló con quienes se llevaron a los policías y les prometió interceder ante "Güero Pulseras” para liberar a Nayeli, quien al final fue puesta en libertad luego de sufrir brutal violencia.

Anabel Hernández. Imagen: firsthandfilms

Nayeli fue llevada a Comitán, sede de la base criminal del CS. Ahí también gobierna el partido Morena con Mario Guillén, quien ha sido alcalde en dos ocasiones. La joven mujer estuvo encerrada en una bodega junto a otras 80 jóvenes que estaban prisioneras. De acuerdo con ,una fuente de inteligencia, en esa zona mujeres mexicanas e inmigrantes son víctimas de trata, sufren reclutamiento forzado para ser parte del crimen organizado "o para que sus tropas- del crimen organizado- tengan mujeres”.

Los policías fueron liberados, y fue AMLO, sonriente, quien días después anunció la liberación de Nayeli sin señalar que el crimen fuera investigado ni quienes habían sido los responsables. Las mujeres que estaban prisioneras junto con ella no fueron salvadas.

Aunque por oficio la FGR debe seguir el caso por tratarse de delincuencia organizada hasta ahora no hay ningún detenido.

Nayeli y su familia fueron intimidados para no continuar con sus denuncias.

Cierre de frontera

El argumento de AMLO y Escandón para minimizar la situación es que los índices oficiales de criminalidad en Chiapas son bajos en comparación a otros estados.

Durante los últimos meses he visto videos y fotografías de violencia indescriptible que dan fe de la guerra que si vive en Chiapas. Se asegura que ha habido desde hace meses enfrentamientos en el área, pero cada grupo recoge a sus muertos y no los reportan. Por eso no son contabilizados en las estadísticas de homicidios estatales.

Hay la petición ‘política', en esa y otras entidades del país, de que en vez de dejar muertos, mejor desaparezcan a las víctimas para que la violencia de los grupos criminales no afecte la imagen del gobierno federal ni local.

En una situación extrema por la disputa de grupos criminales por el territorio, en septiembre los grupos criminales "El Maíz” y "Los Huistas” cerraron con bloqueos comunidades para que el gobierno federal pusiera atención.

Los municipios afectados fueron Bella Vista, Frontera Comalapa, Villaflores, Chicomuselo y Motozintla. El estado de sitio duró más de diez días, la población comenzó a sufrir escasez de alimentos y combustible, sin que el gobierno actuara de manera contundente, dejando que fuera el CS quien se adjudicara el mérito de romper algunos bloqueos.

Cultivo de coca en la región

De acuerdo con la nueva información de inteligencia con la que cuento, todo indica que la disputa no es solo por controlar el cruce fronterizo redituable para el tráfico de personas y cocaína proveniente de Sudamérica.

La pelea también está relacionada con el control de plantíos de hoja de coca que han podido desarrollarse eficientemente en invernaderos ubicados en Chiapas con la calidad suficiente para producir cocaína.

De confirmarse la existencia de estos plantíos y de llegarse a un índice significativo de productividad esto cambiaría la dinámica de los carteles de la droga mexicanos, su poder, violencia e impacto en el mundo.

Existen antecedentes sobre el intento de desarrollar la hoja de coca en la región. En 2014, el ejército mexicano hizo público el hallazgo del primer sembradío de coca del país en Chiapas.

La guerra anunciada en esta columna hace un año está en curso y podría tornarse aún peor con la injerencia del Cartel Jalisco Nueva Generación, de la cual hablaré en mi próxima colaboración, describiendo las rutas de tráfico de droga por la frontera sur.