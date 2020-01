Guaidó reelecto presidente del Parlamento de Venezuela en una sesión paralela

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, reconoció este domingo (05.01.2020) como nuevo jefe de la Asamblea Nacional (AN) al rival opositor de Juan Guaidó -Luis Parra- autoproclamado con apoyo chavista en una sesión sin Guaidó y otros opositores, bloqueados fuera de la sede legislativa por policías y militares.

"La Asamblea Nacional ha tomado una decisión y hay una nueva junta directiva (...). Venía sonando que el diputado Juan Guaidó iba a ser sacado de la Asamblea Nacional con los votos de la propia oposición", dijo Maduro en un acto transmitido por la televisora estatal VTV tras la juramentación de Parra, que Guaidó tildó de "golpe de Estado parlamentario".

"Si uno tiene que enfrentar una situación, da la cara, pero no quiso dar la cara", afirmó Maduro en la inauguración de un estadio de béisbol en la ciudad de La Guaira, cercana a Caracas.

Maduro aseguró que Guaidó "no quiso dar la cara" y por eso no entró a la sesión del Parlamento en la que debía ser reelegido, pese a que este se enfrentó a decenas de policías para acceder al Palacio Legislativo.

Guaidó juramentado en sesión paralela

Sin embargo, y casi de forma simultánea, el líder opositor fue reelegido como presidente del Parlamento durante una sesión paralela e improvisada de la Cámara, celebrada en la sede de un periódico, en la que solo participaron los diputados contrarios a Maduro y de la cual no formó parte la bancada chavista.

Por Guaidó votaron 100 legisladores de oposición, incluidos los miembros de la fracción 16 de Julio, contrarios al presidente Maduro, pero también críticos habitualmente con el líder de la oposición.

Apoyo del Grupo de Lima

Por su parte, los países del Grupo de Lima condenaron el uso de la fuerza por el gobierno de Maduro que impidió el libre acceso de diputados a la AN. El Grupo de Lima señaló en un comunicado que "la Asamblea Nacional tiene el derecho constitucional de reunirse sin intimidaciones ni interferencias para elegir a su Presidente y directiva, por lo que desconocemos el resultado de una elección que vulnera esos derechos y que se ha dado sin la plena participación de los diputados que acudieron a la sesión".

El grupo condenó "el uso de la fuerza por el régimen dictatorial de Nicolás Maduro para impedir que los diputados de la Asamblea Nacional puedan acceder libremente a la sesión". Suscribieron la declaración, además de los representantes de Guaidó, los gobiernos de Bolivia, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía.

