Greta Thunberg: “Escenas del corazón”

"Escenas del corazón” apareció en Suecia en el verano de 2018, cuando Greta Thunberg apenas comenzaba a manifestarse contra el deterioro del medio ambiente a escala global. Para aclararlo desde el principio, ella no escribió el libro, sino que es obra de su madre Malena Ernmann. El nombre de Greta aparece por primera vez en la portada en la edición alemana. Probablemente, para impulsar las ventas.

"Escenas del corazón” explica como Greta se convirtió en lo que es actualmente. El original sueco "Scener ur hjärtat" se publicó en agosto pasado, antes de que la familia estuviese en el foco de la opinión pública. En la portada no estaba Greta sino su madre Malena Ernmann, cantante de opera que representó a Suecia en el Festival de Eurovisión en 2009. Entonces ella era la celebridad de la familia.

Entre la suerte y el abismo

Desde que Greta comenzó sus huelgas escolares "cambiaron muchas cosas”, escribe Malena Ernman en el prólogo de la edición alemana: "Tanto para Greta como para nuestra familia, algunos días parece casi un sueño”, asegura, añadiendo que contarán esta parte de sus vidas en el próximo libro.

En primera instancia, este libro trata sobre Malena Ernmann y su vida con su esposo, el actor Svante Thunberg, y sus dos hijas Greta y Beata. Cuenta los años en los que los miembros de esta familia viajaron como artistas por Europa, su felicidad al ser padres y las crisis que vivieron cuando Greta dejó de comer y perdía cada vez más peso. Malena describe escenas y temores familiares para muchos padres. Una idea sobre una familia en la que, de repente, nada funciona como debería.

Un nuevo motor para la familia, y para la sociedad.

¿Déficit o fuerza?

Más tarde, a Greta se le diagnosticó síndrome de Asperger y a su hermana Beata, con la que se peleaba regularmente, TDAH (trastorno por déficit de atención con hiperactividad). En algún momento, la situación familiar volvió a estabilizarse, pero un nuevo motor les sirvió como impulso: el cambio climático. Greta lo aprendió en la escuela y estaba profundamente conmocionada. Primero sensibilizó a su familia y, posteriormente, a otras personas de todo el mundo sobre la protección del clima. Es su misión, y sin ella no existirían las manifestaciones de los "Viernes por el futuro”. Greta se hizo famosa y se convirtió en un modelo a seguir para jóvenes de todo el planeta.

Ella misma cree que su perseverancia se debe al síndrome de Asperger. "Si no lo hubiese tenido, esto no hubiera sido posible”, dijo en febrero en una entrevista en la televisión alemana. "Seguí viviendo y pensando como los demás, viendo el mundo desde una perspectiva diferente, en blanco y negro”. Como resultado, no es que se haya vuelto más radical, pero sí más realista.

Exactamente por eso su madre concluye en el libro que el síndrome de Asperger y el TDAH "no son necesariamente obstáculos”, sino que incluso pueden ser un "superpoder”. Se podría discutir sobre esta formulación o sobre las conclusiones de Malena Ernman en muchos capítulos del libro, pero de lo que no hay dudas es de que la voz de Greta tiene una gran una fuerza.

